مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

هل إقتربت الساعة الصفر لضربة أميركية لأيران؟ أم أن المناورة بلغت ذروتها؟ سؤالٌ مشروع لكنّ الجوابَ غامض، وإنْ كانت المؤشرات العسكرية تجنح في اتجاه الضربة وليس المناورة.

أحدث ُ المعطيات المعلنة ما أوردته وكالة رويترز نقلا ً عن مسؤولين أميركيين من أن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، مع خيارات تشمل استهدافَ أفراد في إطار هجوم، والسعيَ إلى تغيير النظام في طهران، إذا أمَر بذلك الرئيس دونالد ترامب.

وتتابع رويترز أن الخيارات العسكرية َ هي أحدث ُالمؤشرات إلى أن الولايات المتحدة تستعد لخوض صراع ٍ خطير مع إيران في حالة فشل الجهود ِ الدبلوماسية.

وتشير أحدث ُالمعلومات إلى وجود تخطيط ٍ أكثرَ تفصيلا ً وطُموحا ً قبل اتخاذ ِ ترامب قرارَه.

ولم يُقدِّم المسؤولان، اللذان رفضا الكشفَ عن هويتيهما بسبب حساسية التخطيط، مزيدا من التفاصيل حول الأشخاص الذين قد يُستهدفون أو الكيفية التي قد يحاول بها الجيشُ الأمريكي تغييرَ النظام من دون قوة ٍ برية كبيرة.

إسرائيليًا ، اعلن المتحدث باسم الجيش اليوم أن القوات الاسرائيلية "متأهبة ٌ" في مواجهة إيران، ولكن لا تغييرَ في التعليمات بالنسبة الى السكان.

في المقابل، ماذا تقول إيران؟

وزير الخارجية عرقجي قال: "لم نعرِض أيَّ تعليق لتخصيب اليورانيوم، ولم تَطلب الولاياتُ المتحدة وقف التخصيب

نهائيا".وأضاف "ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ُ ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا ً إلى الأبد".

في لبنان، تواصل إسرائيلُ التصعيد، فقد شنّت غارة على مخيم عين الحلوة ، قالت إنها استهدفت مقرَ قيادة ٍ تابعا لحركة حماس.

البداية من المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة نواف سلام عن الزيادات التي أقرتها الحكومة، وفيه إعتبر أن مطالب العسكريين والقطاع العام مستحقة، وأن رفع الضريبة على البنزين والـ TVA إجراءات إستثنائية، داعياً الى تخفيف الشعوبية قبل الإنتخابات.