الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-20 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

هل إقتربت الساعة الصفر لضربة أميركية لأيران؟ أم أن المناورة بلغت ذروتها؟ سؤالٌ مشروع لكنّ الجوابَ غامض، وإنْ كانت المؤشرات العسكرية تجنح في اتجاه الضربة وليس المناورة. 
أحدث ُ المعطيات المعلنة ما أوردته وكالة رويترز نقلا ً عن مسؤولين أميركيين من أن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، مع خيارات تشمل استهدافَ أفراد في إطار هجوم، والسعيَ إلى تغيير النظام في طهران، إذا أمَر بذلك الرئيس دونالد ترامب.
 وتتابع رويترز أن الخيارات العسكرية َ هي أحدث ُالمؤشرات إلى أن الولايات المتحدة تستعد لخوض صراع ٍ خطير مع إيران في حالة فشل الجهود ِ الدبلوماسية.
وتشير أحدث ُالمعلومات إلى وجود تخطيط ٍ أكثرَ تفصيلا ً وطُموحا ً قبل اتخاذ ِ ترامب قرارَه. 
ولم يُقدِّم المسؤولان، اللذان رفضا الكشفَ عن هويتيهما بسبب حساسية التخطيط، مزيدا من التفاصيل حول الأشخاص الذين قد يُستهدفون أو الكيفية التي قد يحاول بها الجيشُ الأمريكي تغييرَ النظام من دون قوة ٍ برية كبيرة.
إسرائيليًا ، اعلن المتحدث باسم الجيش اليوم أن القوات الاسرائيلية "متأهبة ٌ" في مواجهة إيران، ولكن لا تغييرَ في التعليمات بالنسبة الى السكان.
في المقابل، ماذا تقول إيران؟ 
وزير الخارجية عرقجي قال:  "لم نعرِض أيَّ تعليق لتخصيب اليورانيوم، ولم تَطلب الولاياتُ المتحدة وقف التخصيب 
نهائيا".وأضاف "ما نتحدث عنه الآن هو كيفية ُ ضمان أن يكون برنامج إيران النووي، ومن بينه التخصيب، سلميا وأن يظل سلميا ً إلى الأبد".
في لبنان، تواصل إسرائيلُ التصعيد، فقد شنّت غارة على مخيم عين الحلوة ، قالت إنها استهدفت مقرَ قيادة ٍ تابعا لحركة حماس.
البداية من المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة نواف سلام عن الزيادات التي أقرتها الحكومة، وفيه إعتبر أن مطالب العسكريين والقطاع العام مستحقة، وأن رفع الضريبة على البنزين والـ TVA إجراءات إستثنائية، داعياً الى تخفيف الشعوبية قبل الإنتخابات. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

20-02-2026

مقدمة النشرة المسائية 19-2-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-18

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-14

مقدمة النشرة المسائية 14-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-09

مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-07

مقدمة النشرة المسائية 07-02-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-19

مقدمة النشرة المسائية 19-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-18

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-17

مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-16

مقدمة النشرة المسائية 16-2-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-06

ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور

LBCI
آخر الأخبار
03:13

بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة

LBCI
أخبار دولية
2026-02-10

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة

LBCI
أخبار دولية
13:24

إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:13

سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية

LBCI
أخبار دولية
11:18

إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:28

"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!

LBCI
حال الطقس
02:08

استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة

LBCI
منوعات
05:13

"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل

LBCI
اقتصاد
05:12

جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها

LBCI
أخبار لبنان
01:59

هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة

LBCI
منوعات
07:55

صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!

LBCI
خبر عاجل
02:23

أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:35

الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More