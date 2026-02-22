مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

وحده الرئيس الاميركي دونالد ترامب يملك قرار شن ِّضربة على ايران من عدمه.

فمَن سمع حديث ستيف ويتكوف، مبعوثِ ترامب الى الشرق الاوسط ليل امس، عن أن ايران ستمتلك في غضون اسبوع كميات من اليورانيوم تتيح لها انتاج قنبلة، وراقب الحشدَ العسكري الاميركي الضخم على ابواب ايران، اعتبر أن الحرب على بُعد ايام.

أما من قرأ اليوم، ما نقله موقع "اكسيوس" عن استعداد واشنطن، لبحث التوصل الى اتفاق في جولة جديدة من التفاوض الخميس، في حال قدّمت طهران في غضون 48 ساعة، اجابة ً مُفصلة حول الملف النووي، أضِف اليه ما اعلنه عباس عراقجي، وزيرُ الخارجية الايراني في حديث لـ CBS من ان بلاده تُعدُّ نصا جديدا وهي يمكن ان تتوصل الى اتفاق سريع مع واشنطن، اعتبر أن الامل لم يتلاشَ بعد.

بين السيناريوهين، يبدو أن ادارة ترامب تتقصد الضبابية في الملف الايراني، الذي ستكون له تداعياتُه على المنطقة ومن بينها لبنان.

لبنان الذي تعرّضَ لهجوم قالت اسرائيل إنه استباقي الجمعة، استهدف مسؤولين في حزب اللّٰه، مرتبطين بملف الصواريخ الدقيقة.

وفيما يسود الترقب محليا، مع الاستعداد لمؤتمر دعم ِالجيش، سيكون ملفُ الانتخابات نجم الايام المقبلة.

فقد نُقل عن الرئيس نبيه بري، قوله لصحيفة الشرق الاوسط، إن سفراء اللجنة الخماسية ابلغوه صراحة بأنهم يُحبذون تأجيلَ الانتخابات، لتعودَ الصحيفة وتنشرَ الحديث من دون هذه الجملة تحديدا، انما بالقول: إن بري كشف لها ان السفير الاميركي طلب منه التأجيل.

فهل قال الرئيس بري ما نقل عنه؟ عندما سألت الـ LBCI عن الموضوع، قيل لها إن رئيس المجلس، سمِع فعلا من بعض سفراء الخماسية هذا الكلام.

لكن الخبر ليس هنا، انما في الطرح الجدِّي التالي وهو يُناقش:



هل يكون تأجيلُ الانتخابات مدخلا ً لحل متكامل، محورُه تطبيقُ اتفاق الطائف, ينطلق من حصرية السلاح، الى الاصلاحات المالية، الى تغيير قانون الانتخاب ويتعدى كلَّ ذلك ليصلَ الى اصلاح دستوري ؟