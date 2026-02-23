مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026

المؤكد أن الخميس المقبل سيشهد جولة ثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية، في جنيف.. ويتكوف وكوشنر يحضران عن الجانب الأميركي، وعرقجي عن الجانب الإيراني.إسرائيليًا، تسارُع التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة: الكشف عن اقامة مستشفى ميداني ضخمٍ تحت الارض في منطقة تل أبيب. ومسؤول إسرائيلي يعلن أن السلطات طلبت من مسوؤلين وأمنيين إسرائيليين العودة الى البلاد، بينما رُصدت في مطار بن غوريون طائرات أميركية للتزود بالوقود.إجتماع الكابينت إستمر حتى ساعة متقدمة من الليل ، رأى فيه أغلب المسؤولين الاسرائيليين من القيادات العسكرية والامنية، أن حزب الله سيشارك في أي حرب ممكنة على إيران. وفي تقديرات الإسرائيليين، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن عشرين الف صاروخ متعددِ المدى،وكمياتٍ غيرَ قليلة من المسيرات، وهذه الاسلحة بحسب التقديرات موجودة في مواقع عدة في لبنان...نتانياهو في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان ، قال: "نحن نمر بأيام معقدة وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".كذلك جدّد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنردّ بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".ألاجواء الملبدة بالحرب انعكست ديبلوماسيًا.. مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أعلن اليوم أن الوزارة تسحب الموظفين غيرَ الأساسيين وأفرادَ أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نُجري تقييما مستمرا للوضع الأمني، وبناء على أحدث تقييم أجريناه، رأينا أنه من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط".ومن طهران ، دعوات رسمية الى الرعايا لمغادرة إيران.كل هذه الأجواء ترفع اسهم الحرب ... إلا إذا حدثت معجزة في جنيف الخميس.