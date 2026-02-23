الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-23 | 12:38
مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026

المؤكد أن الخميس المقبل سيشهد جولة ثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية، في جنيف..  ويتكوف وكوشنر يحضران عن الجانب الأميركي، وعرقجي عن الجانب الإيراني. 
إسرائيليًا، تسارُع التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة: الكشف عن اقامة مستشفى ميداني ضخمٍ تحت الارض في منطقة تل أبيب. ومسؤول إسرائيلي يعلن أن السلطات طلبت من مسوؤلين وأمنيين إسرائيليين العودة الى البلاد، بينما رُصدت في مطار بن غوريون طائرات أميركية للتزود بالوقود.
إجتماع الكابينت إستمر حتى ساعة متقدمة من الليل ، رأى فيه أغلب المسؤولين الاسرائيليين من القيادات العسكرية والامنية، أن حزب الله سيشارك في أي حرب ممكنة على إيران. وفي تقديرات الإسرائيليين، يمتلك حزب الله ما لا يقل عن عشرين الف صاروخ متعددِ المدى،وكمياتٍ غيرَ قليلة من المسيرات، وهذه الاسلحة بحسب التقديرات موجودة في مواقع عدة في لبنان...
نتانياهو في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان ، قال: "نحن نمر بأيام معقدة وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".
كذلك جدّد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنردّ بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها". 
ألاجواء الملبدة بالحرب انعكست ديبلوماسيًا.. مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أعلن اليوم أن الوزارة تسحب الموظفين غيرَ الأساسيين وأفرادَ أسرهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نُجري تقييما مستمرا للوضع الأمني، وبناء على أحدث تقييم أجريناه، رأينا أنه من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط".
ومن طهران ، دعوات  رسمية الى الرعايا لمغادرة إيران.
كل هذه الأجواء ترفع اسهم الحرب ... إلا إذا حدثت معجزة في جنيف الخميس. 
 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

23-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-20

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-18

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-20

مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-19

مقدمة النشرة المسائية 19-2-2026

LBCI
منوعات
2025-12-22

دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-07

مجلس الوزراء يقرّ تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة

LBCI
منوعات
2025-12-08

شجار بين بابا نويلين داخل سوبرماركت... تطايرت الفاكهة وشجرة عيد الميلاد وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

النائب بلال عبدالله لـ"حوار المرحلة": نحن نريد استعادة عافية الدولة فالدولة هي الحاضن للجميع والدولة والجيش اللبناني يحميان الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عملية مكسيكية-أميركية تُطيح بِـEl Mencho... فهل ينهار كارتيل خاليسكو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من مزارع فقير إلى إمبراطور الفنتانيل: قصة El Mencho

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين التصعيد والإتفاق القرار النهائي يبقى لدى ترامب وفريقه... فهل نضجت ظروف أي من الخيارين؟

LBCI
آخر الأخبار
06:44

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار رفيق الحريري الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة وبيان قد يصدر عن السفارة لتوضيح ما يتعلق بهذا الإجراء وتأثيراته

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
09:30

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز: أميركا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة وعائلاتهم من سفارة بيروت

LBCI
أمن وقضاء
09:19

تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

