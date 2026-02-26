الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-26 | 12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026

اليوم أيضًا تنفذ إسرائيل أجندتها من خلال استهداف مواقع من بنك الأهداف الذي في حوزتها.

إعتبارا من الخامسة غروباً، استهدفت غارات جرود الهرمل وشمسطار وبُوداي وجرود حَرْبَتا. 

الناطق المتقاعد باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي غرد أن جيش الدفاع هاجم بنى تحتية تابعة لوحدة الرضوان في منطقة بعلبك.
 
قبل الإنشغال اللبناني بالغارات، كان لبنان والعالم في انشغال للجولة الثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية في السفارة العُمانية في جنيف.

وفق ما رشح عن الجانب الإيراني، المفاوضون الإيرانيون والأميركيون تبادلول "أفكارا بنّاءة وإيجابية" خلال القسم الأول من ثالث جولات المحادثات. 

مسؤول إيراني رفيع المستوى أبلغ "رويترز" بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين "القضايا النووية وغير النووية"، مضيفا أن الخلافات المتبقية يجب تضييقها. وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه يجب الاعتراف بحق طهران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ورفع العقوبات المفروضة عليها.

بالعودة إلى لبنان، رئيس الحكومة نواف سلام وفي ذكرى نيل حكومته الثقة إعتبر أن "منذ قيام لبنان الكبير وحتى اليوم، قوانين الانتخاب هي التي تحدد توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية، لا المراسيم، فهذه مسألة تشريعية بامتياز". وتابع: "دعونا الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين في بلدان انتشارهم لانتخاب النواب الـ128 ما دامت الدائرة الـ16 لا تزال معلّقة بانتظار توضيح من المجلس".

فهل تعمد الرئيس سلام "ربط النزاع" مع رئيس المجلس؟ 

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-02

مقدمة النشرة المسائية 2-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-26

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-24

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-19

مقدمة النشرة المسائية 19-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-24

مقدمة النشرة المسائية 24-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-23

مقدمة النشرة المسائية 23-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-22

مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-02-16

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-19

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
أخبار دولية
14:25

زيلينسكي يرجح انعقاد الجولة التالية من المحادثات الثلاثية بأبوظبي مطلع آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة

LBCI
أمن وقضاء
14:40

كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

LBCI
رياضة
13:51

ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

لبنان يطلب الإنضمام إلى خط الهند الإقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

صفقة تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية والحرس الوطني في السويداء... وهذا ما قاله القيادي في "التقدمي الاشتراكي" خضر الغضبان للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حكم أمهز للـLBCI عن المفاوضات الأميركية - الإيرانية: هناك تقدم في بعض الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف

LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أمن وقضاء
10:23

أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
03:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

LBCI
خبر عاجل
11:37

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم 8 معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بعلبك

LBCI
خبر عاجل
10:19

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك

