مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

العالم يطرح سؤالًا واحدًا: هل الحشود العسكرية الاميركية مناورة تهويل على إيران أم استعداد لضربها؟منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الأمس القريب، لم تحشد الولايات المتحدة الأميركية هذا الكم من ترسانتها العسكرية، كما هي تفعل اليوم، فهل هذا يعني أن الحشد هو أبعد من مناورة؟ وهل المناورة تحتاج إلى كل هذا الحشد؟ وهل التبدل في الخطابات والمواقف، وأحيانًا التباين في الخطاب الواحد، هو الاسلوب للحفاظ على عنصر المفاجأة؟ما يجري يمكن أن يُطلَق عليه "عقيدة ترامب" التي تٌختزَل بخلطة سحرية بين التهديد والمناورة بحيث يمكن الخروج بأكثر من استنتاج في آن واحد. حتى التحركات لا تعطي انطباعًا واحدًا.أبرز التحركات الإعلان عن أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل في الفترة من الثاني إلى الثالث من الشهر المقبل، وقالت الخارجية الأميركية إنه سيبحث ملفات إيران ولبنان وغزة، وفي المعلومات أن رحلة روبيو لن يرافقه فيها صحافيون، من دون أن تعطي الخارجية الأميركية تفسيرًا لهذا الأمر.ومنذ بعض الوقت موقف لترامب وفيه: لست راضياً عن إيران، لكني أريد إتفاقاً معها، وهناك المزيد من المباحثات، لا أرغب في إستخدام القوة السعكرية لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضرورياً.ومن إسرائيل سجلت المؤشرات التالية:الإعلان عن وصول ثلاث طائرات أميركية جديدة للتزود بالوقود، هبطت في مطار بن غوريون.وصول حاملة الطائرات جيرالد فورد الى ميناء حيفا دعوة السفارة الأميركية في تل أبيب موظفيها غير الأساسيين الى مغادرة إسرائيل، متحدثة عن إمكان فرض قيود تنقل إضافية على من يبقون فيها.مؤشر إضافي ولكن من فرنسا، الخارجية الفرنسية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية، كذلك، دعت الصين مواطنيها لمغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن" وطلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية الى هذا البلد.ومن المؤشرات التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى أصفهان بوصفها موقعا محل اهتمام بسبب منشأة تخصيب جديدة ويورانيوم قريب من درجة الاستخدام في صنع القنبلة.في مؤشر معاكس، تُعقد في فيينا الأسبوع المقبل محادثات تقنية في شأن البرنامج النووي الإيراني.