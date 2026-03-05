الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-05 | 13:26
3min
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

قولوا ما شئتم، ولكن إسمعوا أولًا:

ماذا لو خرج العقيد المتقاعد، الناطق السابق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي وخاطبكم بتغريدة يقول فيها: 

"أُخلوا لبنان"! فماذا ستفعلون غير الذي يفعله الآن أبناء الضاحية الجنوبية وقبلهم أبناء الجنوب؟ 

يا أبطال، يا صناديد، يا إنتحاريين، ماذا بعد وإلى أين؟ 

أنتم أحرار في أن تنتحروا فُرادى وجماعات، لكنه إجرام أن تدفعوا الشعب الطيب والصامد والمقهور والمسحوق إلى الإنتحار!

الشيخ نعيم قاسم لا يتبهدَل على الطرقات وينام في السيارات ويفتش عن دواء لأولاده وتلاحقه لعنة أنه مغضوب عليه.

ومجلس شورى القرار في حزب الله ونواب الحزب ووزراؤه لا يعانون ما يعانيه أبناء الضاحية والجنوب. 

تتعنترون على الدولة، تخوِّنونها، تعتبرون أنها ارتكبت خطيئة، بربكم، أنتم ماذا ارتكبتم؟ ورّطتم البلد في حرب إسناد خرج منها مدمَّرًا، ساندتم حماس وليس لبنان. ورَّطتم البلد في حرب إسناد إيران، فماذا حصدتم حتى الآن؟ تقاتلون باسمِ إيران وعن إيران ومن أجل إيران، ولا يعنيكم شعبكم وبلدكم. تأتمرون بأوامر الحرس الثوري الإيراني، وهذا موثّق. 

سبق أن جلست إيران إلى طاولة المفاوضات مع أميركا " الشيطان الأكبر"، كما تسمونها، فهل سألت عنكم؟ لماذا يحق لأيران ان تفاوض ولا تسمح لكم إلا بالقتال الإنتحاري؟  
إذا كنتم تعتقدون أنكم تواجهون إسرائيل فأنتم على خطأ، أنتم في مواجهة أميركا، ولا تدعوا أخدًا يغشكم. 

إلى مَن يقبعون تحت الأرض، إسمعوا جيدًا: حين طرح الأميركي ان تكون غزة " ريفييرا الشرق" سها عن باله أن يُكمِل الجملة ليقول: قد تمتد هذه الريفييرا إلى لبنان، فماذا أنتم فاعلون؟ وكيف ستواجهون؟ 

في حسبة بسيطة : إنهار البلد، فعن أي بلد تدافعون؟ 

والآن ، ماذا أنتم فاعلون؟ والسؤال موجَّه أيضًا إلى الدولة: ماذا أنتِ فاعلة؟ أنتِ مسؤولة عن خمسة  ملايين لبناني يخيفهم شخصان : الشيخ نعيم قاسم بالتسبب بانتحارهم جماعيًا، وأفيخاي أدرعي بالتسبب بنزوحهم جماعيًا. 

أوقفوا مهزلة " عقدَ مجلس الوزراء جلسته وقرر ما يلي". هذه المهزلة لم تعد تنفع، عليكم أن تقولوا: "وسينفِّذ ما يلي".

ما لم تفعلوا فأنتم إما عاجزون وإما جبناءوإما متواطئون، وفي هذه الحال: 

إعتزلوا أو إعتذروا، فرقاب خمسة ملايين لبناني متعلقة بقرار منكم. قد يكون فات الاوان، ولكن قرروا، تسجيلًا للتاريخ، أنكم اتخذتم القرار المناسب في الوقت المناسب. 
شعبكم صاحب عزة وكرامة لا يستعطي، فلا تمننوا عليه بخيمة ومركز ايواء، وفروا له الطمأنينة والشعور بأنه يعيش في بلد . 

أيها العاجزون، قولوا ما شئتم، خوِّنوا ما شئتم،  لكم إسمعوا أولًا.   

