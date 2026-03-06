الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-06 | 12:51
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2026
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2026
حزب الله، سواء تورَّط في ما ورَّطه فيه الحرس الثوري الإيراني، أم في ما ورَّط فيه لبنان واللبنانيين، النتيجةُ ذاتُها: أوقع نفسه ولبنان واللبنانيين في ورطة، وقدَّم هدية لا تُقدَّر بثمن لإسرائيل وللولايات المتحدة الأميركية، وكتب وصيته العسكرية والأمنية وربما السياسية، وربما أكثر من ذلك.
مهزلةُ حزب الله أنه حاول أن يروي سرْدية أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إستباقية له، فسبقها! ما هذه العبقرية العسكرية التي تصلُح أن تُدرَّس في كبريات الكليات العسكرية! هل يستطيع ان يجيب عن سؤال: كيف سبق إسرائيل؟ ما هو هذا اللغز بأنه فتح الحرب بعد ضرب الولايات المتحدة الأميركية إيران؟ فإذا كانت المواجهة مع إسرائيل مغامرة فإن المواجهة مع أميركا، واميركا ترامب بالتحديد، جنونٌ وانتحار.
هل دمر الضاحية الجنوبية لتل أبيب كما دُمرت الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل دمر الضاحية الجنوبية لواشنطن؟
لَطَف به الأميركيون والإسرائيليون والرئيس نبيه بري حين اكتفوا باتفاق 27 تشرين الثاني 2024، لكن ما إنْ وقَع الإتفاق وطبَق وقف النار، حتى لحس توقيعه وتنصل من موافقته، وأكثر من ذلك، وللتاريخ، لحس ما كان السيد حسن نصرالله وافق عليه. لم يجد مَن يترجِم له أن مَن يحق لهم حملَ السلاح هم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وصولًا إلى الشرطة البلدية، لم يرد في الإتفاق لا الحزب ولا المقاومة، دفن رأسه في الرمال، وراح يتحدى: أعلى ما في خيلكم إركبوه، وفشرتم أن تأخذوا سلاحنا، واليد التي ستمتد على السلاح سنقطعها. خوَّن الجميع: من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، وطاولت شظايا تخوينه" أخاه الأكبر" الرئيس نبيه بري.
لم يتعاون مع الجيش اللبناني في جمع السلاح، فانفجر مخزنُ قذائف في مجموعة من سلاح الهندسة في الجيش، ما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم، ولو تعاون لَما كانوا استشهدوا.
جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فأراد الإسناد ووقعت الواقعة.
كان رئيس الجمهورية قد حصل على ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية، عبر السفير ميشال عيسى بأن إسرائيل لن تضرب لبنان، إذا لم يتدخل حزب الله، لكنه تدخل ووقعت الواقعة.
مَن قرر التدخل؟ هل قيادة حزب الله؟ أم الحرس الثوري الإيراني؟ لم يعد مهمًا، فالنتائج والمضاعفات سبقت السؤال.
عام 1982 جرت محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو آرغوف، اتهمت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تقف وراء الأغتيال، فردَّت بإجتياح لبنان ووصلت إلى بيروت وأخرجت منظمة التحرير من لبنان.
طبعًا كانت إسرائيل مستعدة، والكرة الارضية كانت تعرف ذلك، فمَن حاول اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن واعطاها الذريعة؟ وهل كان أبو نضال، الذي اظهرت التحقيقات لاحقًا أنه متورط؟
اليوم، مَن أطلق الصواريخ الستة وأعطى الذريعة لاسرائيل؟ مَن هو "أبو نضال" اليوم؟ المتغيِّر الوحيد اليوم أن حزب الله تبنى إطلاق الصواريخ، فمَن هو "أبو نضال" اليوم؟
حرب 1982 انتهت بخروج قيادة منظمة التحرير ومقاتليها من لبنان إلى تونس، ماذا عن نظرية "أن التاريخ يعيدُ نفسَه ولو بعد أربعة وأربعين عامًا؟
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
6-3-2026
