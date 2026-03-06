الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-06 | 12:51
3min
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2026

حزب الله، سواء تورَّط في ما ورَّطه فيه الحرس الثوري الإيراني، أم في ما ورَّط فيه لبنان واللبنانيين، النتيجةُ ذاتُها: أوقع نفسه ولبنان واللبنانيين في ورطة، وقدَّم هدية لا تُقدَّر بثمن لإسرائيل وللولايات المتحدة الأميركية، وكتب وصيته العسكرية والأمنية وربما السياسية، وربما أكثر من ذلك. 

مهزلةُ حزب الله أنه حاول أن يروي سرْدية أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إستباقية له، فسبقها! ما هذه العبقرية العسكرية التي تصلُح أن تُدرَّس في كبريات الكليات العسكرية! هل يستطيع ان يجيب عن سؤال: كيف سبق إسرائيل؟ ما هو هذا اللغز بأنه فتح الحرب بعد ضرب الولايات المتحدة الأميركية إيران؟ فإذا كانت المواجهة مع إسرائيل مغامرة فإن المواجهة مع أميركا، واميركا ترامب بالتحديد، جنونٌ وانتحار.

هل دمر الضاحية الجنوبية لتل أبيب كما دُمرت الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل دمر الضاحية الجنوبية لواشنطن؟
 
لَطَف به الأميركيون والإسرائيليون والرئيس نبيه بري حين اكتفوا باتفاق 27 تشرين الثاني 2024، لكن ما إنْ وقَع الإتفاق وطبَق وقف النار، حتى لحس توقيعه وتنصل من موافقته، وأكثر من ذلك، وللتاريخ، لحس ما كان السيد حسن نصرالله وافق عليه. لم يجد مَن يترجِم له أن مَن يحق لهم حملَ السلاح هم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وصولًا إلى الشرطة البلدية، لم يرد في الإتفاق لا الحزب ولا المقاومة، دفن رأسه في الرمال، وراح يتحدى: أعلى ما في خيلكم إركبوه، وفشرتم أن تأخذوا سلاحنا، واليد التي ستمتد على السلاح سنقطعها. خوَّن الجميع: من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، وطاولت شظايا تخوينه" أخاه الأكبر"  الرئيس نبيه بري. 

لم يتعاون مع الجيش اللبناني في جمع السلاح، فانفجر مخزنُ قذائف في مجموعة من سلاح الهندسة في الجيش، ما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم، ولو تعاون لَما كانوا استشهدوا.
 
جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فأراد الإسناد ووقعت الواقعة.
 
كان رئيس الجمهورية قد حصل على ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية، عبر السفير ميشال عيسى بأن إسرائيل لن تضرب لبنان، إذا لم يتدخل حزب الله، لكنه تدخل ووقعت الواقعة.
 
مَن قرر التدخل؟ هل قيادة حزب الله؟ أم الحرس الثوري الإيراني؟ لم يعد مهمًا، فالنتائج والمضاعفات سبقت السؤال.

عام 1982 جرت محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو آرغوف، اتهمت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تقف وراء الأغتيال، فردَّت بإجتياح لبنان ووصلت إلى بيروت وأخرجت منظمة التحرير من لبنان. 

طبعًا كانت إسرائيل مستعدة، والكرة الارضية كانت تعرف ذلك، فمَن حاول اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن واعطاها الذريعة؟ وهل كان أبو نضال، الذي اظهرت التحقيقات لاحقًا أنه متورط؟ 

اليوم، مَن أطلق الصواريخ الستة وأعطى الذريعة لاسرائيل؟ مَن هو "أبو نضال" اليوم؟ المتغيِّر الوحيد اليوم أن حزب الله تبنى إطلاق الصواريخ، فمَن هو "أبو نضال" اليوم؟

حرب 1982 انتهت بخروج قيادة منظمة التحرير ومقاتليها من لبنان إلى تونس، ماذا عن نظرية "أن التاريخ يعيدُ نفسَه ولو بعد أربعة وأربعين عامًا؟

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

6-3-2026

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-06

مقدمة النشرة المسائية 6-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-06

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-05

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-05

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-04

مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-02

مقدمة النشرة المسائية 2-3-2026

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
خبر عاجل
16:32

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
2026-03-05

معلومات للـLBCI: حركة الطيران عادية ولم يتم إلغاء أي رحلة من مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:49

صباح الضاحية: هدوء حذر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:34

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
16:32

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

