مقدمة النشرة المسائية 7-3-2026

اليوم أمكنَ تسجيل جملة من المؤشرات، في المواقف:

تحدث الرئيس الإيراني، فجاءه الجواب من الرئيس ترامب.

أُطلقت صورايخ على كل من الإمارات وقطر والبحرين في توقيت متزامن… الرئيس الإماراتي يصرح: الإمارات في حال حرب...

امس، قام الإسرائيليون بإنزال للتفتيش عن رفات رون أراد المفقود منذ عام 1986، وأحضروا معهم مَن يفترض ان يرشدهم، وهو مواطن لبناني من آل شكر مخطوفٌ لديهم، لم يعثروا على الرفات، وقتلوا واحدًا وأربعين لبنانياً بإطلاق النار لتغطية أنسحابهم.

من إيران أولًا ، هل أصبح الحرس الثوري هو " المرشدَ الفعلي" بعد رحيل المرشد علي خامنئي وقبل تعيين مرسد جديد ؟ وهل بات الرئيس الإيراني من الحمائم في مقابل صقور الحرس؟

الرئيس بزشكيان كان قد "أعتذر شخصيا للدول المجاورة التي تأثرت بأفعال إيران، وأضاف إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات على الدول المجاورة ما لم تنطلق منها هجمات على إيران.

الرد على بزشكيان جاء من إيران بالذات، غلام حسين محسني إيجئي، رئيسُ السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة الانتقالي في إيران، أعلن أن طهران ستواصل مهاجمة ما وصفه "بنقاط العدوان" في دول الجوار، متهّما بعضاً منها بوضع مقدّراتها في تصرّف "العدو"، في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

من واشنطن ، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عبر منصة "تروث سوشال"قال: "اليوم ستتلقى إيران ضربة قاسية جدًا! هناك مناطق ومجموعات من الأشخاص، لم يكن يُنظر إلى استهدافها حتى هذه اللحظة، أصبحت

الآن قيد دراسة جدية من أجل التدمير الكامل والموت المؤكد، وذلك بسبب السلوك السيئ لإيران...

اللافت أيضاً ما قاله رئيس الإمارات من أن بلاده جلدُها غليظ ولحمها مر.