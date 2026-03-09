اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...

الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران دخلت يومها العاشر، واسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة ادت الى سقوط قتيلين وعشرات الاصابات في تل ابيب.



هذه تفاصيل ما يحدث هناك...