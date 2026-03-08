الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-08 | 13:49
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2026

الى مرحلة شديدة الخطورة، دخل العالمُ ولا سيما الشرق الاوسط فالحرب الاميركية على ايران والتي يخاض جزءٌ منها في قلب لبنان، لم تعُد مجرد حرب اسقاط نظام، تحتاج الى ايام قليلة، بل اصبحت حربا ً مفتوحة َ الافق, متوسعة ً جغرافيا, تطال الاقتصاد العالمي الذي يقف على حافة صدمة طاقة.

من يراقب تطورات الساعات الماضية، يضيف الى كل ما سبق، حربَ البنى التحتية التي تخطت المواقع النفط والغاز، لتطال المياه المحلّاة، في ايران والبحرين، فرفعت الخط الاحمر في كل الخليج.

على وقع الميدان المشتعل، كيف يمكن قراءة ُ اليوم التاسع من الحرب؟

الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ليس في وارد وقف النار قبل تحقيق اهدافه، المعلنة منها وهي تطالُ ايران، وغيرُ المعلنة، وابرزها اضعاف الصين اقتصاديا، وهي المتضرر الاكبر من عرقلة امدادات الطاقة، وإرتفاع أسعارها. 

إيران لا يبدو انها في وارد الاستسلام، فهذا مقتلٌ لنظامها، وهي ايضا تنتظر ارتفاع اسعار النفط والغاز والاسواق العالمية، ما يضغط على خصومِها، بحساباتها على الاقل، وهي هددت مساء باستهدتاف منشأت النفط في المنطقة، قصفت اسرائيل منشآتها للطاقة.

اسرائيل بدورها لا تريد وقف الحرب قبل القضاء على ما يقلقها من النووي الايراني، الى البالستي وصولا الى اذرع ايران في المنطقة، وهي اصلا وكيلة واشنطن في الحروب التي تخوضها.

بين ما يمكن تسميتُه اللاءات الثلاث، تقترب اوروبا من دخول النزاع من بوابة قبرص، التي قد تتحول القواعدُ العسكرية على ارضها الى منصات عمليات اوروبية.

اما الصين وروسيا، فهادئتان حتى الساعة ترفضان التصعيد المباشر مع الولايات المتحدة، وتراقبان ما يقلقهما: تداعياتُ الحرب على اسواق الطاقة.

في اليوم التاسع للحرب الاميركية على ايران، يمكن القول إن الشرق الاوسط ومن ضمنه لبنان، تحول الى ساحة حرب، تدار تحت سقف ميزان القوى العالمية، تتداخل فيها الجبهات من الخليج الى المتوسط.

إن لم يفهم اللبنانيون ضخامة َ الحرب هذه, سيبقون تائهين في البحث عن حلول لن تأتي من تل ابيب.

فالحرب تديرها واشنطن، ولبنان ليس في اولوياتها، حتى ولو حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون، القلِق على البلد ووحدتِه وعلى الجيش، طلبَ التفاوض مع اسرائيل كفكرة عامة للخروج من الازمة، هذا فيما يتوجه النواب الى ساحة النجمة ليمددوا غداً عُمر مجلسِهم سنتين على الارجح، وهم يعرفون انَّ ما كُتب قد كتب.


      

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

8-3-2026

