مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-09 | 14:29
مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026
مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026

بمفهوم الحروب، نحن أمام حربٍ عالمية، ليست ثالثة، بل أولى بمفهوم الحروب في عصر السباق إلى الإستحواذ على ثرواتِ العالم وحاجاتِ الشعوب.

الكرةُ الأرضية عادت إلى مرحلةِ الثنائية بعدما عاشت أحاديةَ أميركا منذ سقوط الإتحاد السوفياتي. 

العودةُ إلى الثنائية لأن هناك جبارا إسمُه الصين دخل حلبةَ المنافسة مع أميركا. 

كل ما نشاهدُه هو سباقٌ للسيطرة على موارد العالم من النفط والغاز. 

أخذ الجبارُ الأوحد ، دونالد ترامب ، فنزويلا بثرواتِها النفطية، وهو في طريقه إلى الأستحواذ على ثروات دولٍ أخرى، فإلى أين سيصل؟ 

الحربُ التي تشهدها المنطقة، من إسرائيل إلى إيران، مرورًا بدول الخليج، لن تغيِّر وجهَ المنطقةِ وحسب، بل المناطقَ المعنيةَ بها، من أوروبا إلى آسيا، وصولًا إلى الصين. 
أولى الأنعكاسات، إرتفاعُ أسعارِ النفط عالميًا، ومن المؤشرات:    
 
إعلانُ فرنسا الاثنين أن وزراءَ مالية دولِ مجموعة السبع "مستعدون" لاستخدام الاحتياطاتِ النفطية الاستراتيجية إذا لزم الأمرُ لِلَجم الارتفاعِ الحاد في أسعار النفط بفعل حرب الشرق الأوسط، لكنهم لم يتخذوا بعد قرارا باعتماد هذا الخيار.

 وقال وزير المال الفرنسي "سنتابع الأمور من كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ومنها استخدامُ الاحتياطات النفطية الاستراتيجية من أجل تحقيقِ استقرار السوق". 
العالم في قاعة الإنتظار ترقبا لِما سيقرره ترامب المنشغل في المرحلة الثانية، ايران ، بعد فنزويلا.
 
ثلاثة ُ مصادر قالت لرويترز إن المحادثاتِ الرامية إلى المضي قدما في خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة معلقة منذ الأسبوع الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران، ما أدى إلى اندلاع حربٍ أوسعَ نطاقا في الشرق الأوسط.

 وتحذير آخر من روسيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم أن  الحربَ مع إيران سبَّبت أزمةَ طاقةٍ عالمية، وحذّر من أن إنتاجَ النفط الذي يعتمد على النقلِ عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماما قريبا.

حربٌ أميركية إسرائيلية على إيران. الجمهورية الإسلامية تبدو ظاهرًا من دون حلفاء، عدوُ عدوِها، الصين ، هل يكون صديقُها؟ لا مؤشراتِ كافية، فالعملاق الصيني يريد إطعامَ مليارٍ ومئتي مليونٍ قبل تقديم الدعم لأي طرفٍ آخر، إيران تعرف ذلك ، والولايات المتحدة الأميركية تعرف ذلك، فهل فتح ترامب البابَ على مصراعيه للتغييرات العالمية؟ يبدو أننا في بداية الطريق.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

9-3-2026

اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
LBCI السابق

Learn More