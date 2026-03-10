الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-10 | 14:22
مشاهدات عالية
2min
مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026

بلدات ٌجنوبية إضافية عاشت من  أمس إلى اليوم ، مثلُها مثل كل البلدات بين دموع أبناء علما الشعب، ودماءُ كاهن القليعة، في حربٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل، تمامًا كما كلُ المناطق التي تتعرض للغارات والقصف. أخِذَت البلدتان رهينتين فدفعتا الثمن، أعطيَت البلدتان تطمينات ٍ أن تبقيا من دون استهداف شرط َ ألا يتسلل إليهما حزب الله، لكنهما لم تكونا قادرتين على الإستجابة للشرطين فدفعتا الثمن.
هو التهجير القسري، يخرجون من منازلهم تاركين وراءَهم منازلَ رمموها أكثر َمن مرة، حاملين معهم قهرَهم أنهم لم يتسببوا في ما لحِق بهم، ويتحسرون على غياب سلطة تحوَّلت إلى عدَّادٍ للضحايا والنازحين. 
في السياسة، الوضع اللبناني في مأزق 
رئيس الجمهورية الذي يرى أن البلد يتهاوى، يطرح التفاوض المباشرَ مع إسرائيل برعاية دولية. 
يأتي الرفض ُ، للمفارقة ، من إسرائيل ومن الثنائي الشيعي:
إسرائيل ترفض لأنها تشترط الإنتهاءَ من مسألة حزب الله أولًا. رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن ان بلاده  تبحث توسيعَ المنطقةِ العازلة في الجنوب, بعد مشاوراتٍ وتنسيق مع واشنطن.
حزب ُالله ، بلسان النائب محمد رعد إختصر الرفض بجملة : " لبنان بين خيار الحرب والأستسلام، ونحن لن نستسلم" أي أنه يريد الحرب، ولا يعرف شيئًا إسمُه سلم ٌ أو سلام. 
الرئيس نبيه بري، أكثرُ ديبلوماسية من النائب محمد رعد ،  فوفق ما علمت " ال بي سي آي" قال إنه يُصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف النار، جاء موقفه بعد استقباله السفير الأميركي ميشال عيسى الذي فاتحه بما طرحه الرئيس عون عن التفاوض المباشر. 
الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، يحدد نهايتها الرئيس ترامب، وهو منذ مساء أمس يعطي المواعيد لكنْ يربطها بالإنتهاء من ضرب قدرات إيران وبمصير اليورانيوم المخصب.
تصريحات دونالد ترامب حول إنهاء الحرب سريعاً واتخاذ ِخطواتٍ لتهدئة السوق كانت كافية لدفع أسعار النفط إلى التراجع الحاد بعد موجة ارتفاع قياسية.
المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، يصل الاسبوع َالمقبل الى تل ابيب للتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،  بشأن الخطط الحربية على إيران.

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

10-3-2026

