مقدمة النشرة المسائية ١٧-٣-٢٠٢٦

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-17 | 13:48
مشاهدات عالية
مقدمة النشرة المسائية ١٧-٣-٢٠٢٦
مقدمة النشرة المسائية ١٧-٣-٢٠٢٦

إغتيال ثانٍ بعد اغتيال علي الخامنئي، وفي الضربة ذاتِها أغتيال آخر، إنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، ومعه قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضرباتٍ ليلية على طهران.

 

من شأن هذا الأغتيال أن يؤجج الصراعَ أكثرَ فأكثر خصوصًا ان إسرائيل تنتهج خطةَ ضربِ القادة بدءًا من المرشد، في وقت ألمحت إلى أن ضربةً أصابت المرشد الجديد، من دون أن تقدمَ أيَ ادلة.

 

وحين تستفيق أميركا مع حلول المساء في الشرق الاوسط، يقفز الحدثُ الأميركي بشكل شبه يومي، مع كل موقف يدلي به الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب. اليومَ دورُ حلف شمال الأطلسي الذي هاجمه ترامب بالقول: حلفُ شمال الأطلسي يرتكب "خطأ أحمقَ للغاية" بعدم رغبتِه في مساعدة الولايات المتحدة على فتح مضيق هرمز، لكنه أكد أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة.

 

في موقف لافت عن دور دول المنطقة، أعلن مسؤول إماراتي هو أنور قرقاش أن بإمكان الإمارات أن تلعب دورا بالتعاون مع دول أخرى في ضمان سلامة مضيق هرمز وأمنه ويمكن أن تشارك في جهد دولي بقيادة أميركا.

 

في سياق تطورات الحرب، معطى بارز من سوريا، فقد نقلت وكالة رويترز من دمشق، ما يلي: ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة شجعت سوريا على النظر في إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في نزع سلاح حزب الله، لكن دمشق مترددة في الشروع في مثل هذه المهمة خشية الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط وتأجيج التوتر الطائفي.

 

وقال مصدران، وكلاهما مسؤولان سوريان، ومصدران آخران مطلعان على المناقشات إن الفكرة نوقشت لأول مرة بين مسؤولين أميركيين وسوريين العام الماضي. وتحدثت المصادرُ جميعُها شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

 

ولم يصدر أي موقف رسميّ لا من سوريا ولا من الولايات المتحدة الأميركية فيما الرد من لبنان جاء على لسان نائب رئيس الوزراء في حديث للـLBCI.

 

ميدانيًا، ومن التطورات المرتبطة بالجنوب، صادقت الحكومة الاسرائيلية على قرار هدم كل المنازل الواقعة في قرى الخط الأول في الجنوب.

