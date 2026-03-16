مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

من طهران إلى بيروت، الكلمة ما زالت للميدان... هذا الميدان الذي يمر في بعض دول الخليج.



إسرائيل قالت اليوم إن لديها خططاً مفصلة لمواصلة الحرب مدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في وقت واصل فيه جيشها قصف مواقع في أنحاء إيران خلال الليل، فيما سبَّبت هجماتٌ بطائرات مسيرة إيرانية في إغلاق مطار دبي موقتا، وأصابت منشأة نفطية رئيسة في الإمارات.



إذًا ، دخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية يومها السابع عشر، من دون أن تلوح نهاية واضحة في الأفق، والأكثر إيلمًا على الجميع، في هذه الحرب، أنها سبّبت إغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره عشرون في المئة من النفط، والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من ارتفاع ٍ جديد في التضخم العالمي.



هذا ما دفع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة دول حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقت تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي.



وقال ترامب إن إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها. وفي أحدث موقف له، قال ترامب عن مضيق هرمز: نعتقد أننا سنبدأ في فتحه أمام حركة الملاحة قريبا...



في هذا الوقت، المخاوف تتملك معظم شركات النفط والغاز الغربية الكبرى ،بحيث أدت الحرب إلى تعطل شحن النفط والغاز ووقف جزء من الإنتاج.



وتتصاعد هذه المخاوف في وقت أنذر الحرس الثوري الإيراني الشركات الأميركية في المنطقة، مهددا باستهدافها، وداعيا موظفيها إلى إخلائها...



الحرس الثوري يعزز نفوذه أكثر فأكثر، واليوم كشفت وكالة أنباء مهر أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي عيَّن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي مستشارا عسكريا له.