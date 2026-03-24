رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
10
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24 | 13:48
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
سؤال واحد يطرحه العالم: هل تبدأ مفاوضات أميركية إيرانية؟ متى وأين؟
طلائع الجواب أطلت من باكستان حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أنه مستعد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمس الاثنين تنفيذَ تهديداته بقصف محطات الطاقة في إيران عقب ما وصفها "محادثات "بناءة".
وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن المناقشاتِ بشأن عقد اجتماعٍ وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإن الاجتماعَ سيكون في غضون أسبوع إذا عقد.
حتى الساعة، لا تعليق لا من واشنطن ولا من طهران.
في لبنان، تطورات ديبلوماسية متسارعة: استدعت الخارجية القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته قرارَ الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانَه شخصاً غيرَ مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.
ردة الفعل الداخلية جاءت من حزب الله وكانت عنيفة جدًا.
الحزب دعا السلطات اللبنانية الى "التراجع الفوري" عن القرار واصفًا إياه "خطيئة وطنية وخطوة متهورة لِما له من تداعيات خطيرة".
ميدانيًا، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيشَ سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك في أول تصريح من نوعه تكشُف فيه إسرائيل عن نيتها السيطرة على مِساحات شاسعة من الأراضي. وفي اجتماعٍ عَقده اليوم مع رئيس الأركان، قال كاتس إن الجيش "سيسيطر على ما تبقى من جسور والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني".
الحديث في إسرائيل أن الدولة العبرية إتخذت قرارًا بالفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية.
عسكريًا أيضًا، ووفق ثلاثة مصادر أمنية لرويترز أنه تم اعتراض صاروخ إيراني فوق الأجواء اللبنانية للمرة الأولى، وأشار اثنان من المصادر إلى أن سفينة حربية أجنبية قامت بعملية الاعتراض.
فما حقيقة ما حصل في كسروان؟
مقالات ذات صلة
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-24
مقدمة النشرة المسائية 24-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-24
مقدمة النشرة المسائية 24-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
0
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-21
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-21
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-20
مقدمة النشرة المسائية 20-03-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-20
مقدمة النشرة المسائية 20-03-2026
أمن وقضاء
2026-03-19
تحويل أموال مشبوهة من الخارج إلى لبنان… وأمن الدولة توقف موزّعها
أمن وقضاء
2026-03-19
تحويل أموال مشبوهة من الخارج إلى لبنان… وأمن الدولة توقف موزّعها
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الرئاسة العراقية: ندعو لملاحقة المسؤولين عن استهداف مبنى جهاز المخابرات وتقديمهم للعدالة
آخر الأخبار
2026-03-22
الرئاسة العراقية: ندعو لملاحقة المسؤولين عن استهداف مبنى جهاز المخابرات وتقديمهم للعدالة
0
آخر الأخبار
2026-03-09
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
آخر الأخبار
2026-03-09
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
0
أخبار دولية
2026-01-12
تركيا تحذر من التدخل الأجنبي في إيران
أخبار دولية
2026-01-12
تركيا تحذر من التدخل الأجنبي في إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:47
ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة
أخبار دولية
16:47
ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأميركا في مجال الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !
تقارير نشرة الاخبار
14:53
فقط في لبنان: PlayStation عالطريق العام !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:51
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة وطالت أكثر من منطقة اليوم... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إسرائيل تفصل حربها على لبنان عن الحرب مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا
تقارير نشرة الاخبار
14:46
المحكمة العسكرية توقف عنصرين من حزب الله وتدعي عليهما جنائيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب تتحوّل إلى مليارات الدولارات… وهؤلاء هم الرابحون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
14:44
وزارة الخارجية تطرد السفير الإيرانيّ وبري يمنعه من المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:43
بين أميركا وإيران مبادرة تركية - باكستانية... هل تسلك طريقها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث
تقارير نشرة الاخبار
14:42
صوتُ إنفجاراتٍ فوق مناطق كسروان... وشرح تقنيّ لما حدث
الأكثر قراءة
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:06
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
06:39
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
أخبار لبنان
06:39
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن.. ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
3
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
أمن وقضاء
01:12
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
4
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
أمن وقضاء
02:04
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
5
أخبار لبنان
11:13
أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
أخبار لبنان
11:13
أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت
6
خبر عاجل
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
خبر عاجل
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
7
أمن وقضاء
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
أمن وقضاء
06:31
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية تصدر مذكرتي توقيف بحق مقاتلين من حزب الله بعد العثور على أسلحة وصواريخ....
8
خبر عاجل
11:18
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت
خبر عاجل
11:18
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول أميركي رفيع يقول إن الجيش الأميركي يقدّر أن الصاروخ الإيراني الذي سقط في لبنان كان موجّهًا إلى دولة أخرى - على الأرجح قبرص - لكنه تفكك في الجو فوق لبنان وسقطت أجزاؤه في منطقة بيروت
