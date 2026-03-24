مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026

سؤال واحد يطرحه العالم: هل تبدأ مفاوضات أميركية إيرانية؟ متى وأين؟



طلائع الجواب أطلت من باكستان حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أنه مستعد لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وذلك بعدما أرجأ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمس الاثنين تنفيذَ تهديداته بقصف محطات الطاقة في إيران عقب ما وصفها "محادثات "بناءة".



وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن المناقشاتِ بشأن عقد اجتماعٍ وصلت إلى مرحلة متقدمة، وإن الاجتماعَ سيكون في غضون أسبوع إذا عقد.



حتى الساعة، لا تعليق لا من واشنطن ولا من طهران.



في لبنان، تطورات ديبلوماسية متسارعة: استدعت الخارجية القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وأبلغته قرارَ الدولة اللبنانية سحبَ الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانَه شخصاً غيرَ مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل.



ردة الفعل الداخلية جاءت من حزب الله وكانت عنيفة جدًا.



الحزب دعا السلطات اللبنانية الى "التراجع الفوري" عن القرار واصفًا إياه "خطيئة وطنية وخطوة متهورة لِما له من تداعيات خطيرة".



ميدانيًا، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيشَ سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك في أول تصريح من نوعه تكشُف فيه إسرائيل عن نيتها السيطرة على مِساحات شاسعة من الأراضي. وفي اجتماعٍ عَقده اليوم مع رئيس الأركان، قال كاتس إن الجيش "سيسيطر على ما تبقى من جسور والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني".



الحديث في إسرائيل أن الدولة العبرية إتخذت قرارًا بالفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية.



عسكريًا أيضًا، ووفق ثلاثة مصادر أمنية لرويترز أنه تم اعتراض صاروخ إيراني فوق الأجواء اللبنانية للمرة الأولى، وأشار اثنان من المصادر إلى أن سفينة حربية أجنبية قامت بعملية الاعتراض.



فما حقيقة ما حصل في كسروان؟