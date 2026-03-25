مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-25 | 14:21
2min
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026

اربعة ايام تفصل الشرق الاوسط عن المهلة التي اعطاها الرئيس الاميركيّ لايران لفتح مضيق هرمز، والا استهداف كل منشآتها للطاقة.

اذا انقضت المهلة ليل الجمعة، وفشلت محاولات التفاوض, تدخل المنطقة حربا واسعة, ومواجهة ً مباشرة، حشدت لها واشنطن,واستعدت لها ايران.

عنوان المواجهة، فتحُ مضيق هرمز، واحتمالُ لجوء الولايات المتحدة الى عمل بري لتأمين المضيق لم يعد مستبعدا.

وحدات النخبة لديها اصبحت على تخوم ايران، والقيادة العسكرية باتت تملك كل ما تريده لتنفيذ مهامها جوا بحرا وبرا... والحديث في الاوساط العسكرية يتمحور حول عملية برية مركزة, تهدف للسيطرة على البحر اولا ومضيق هرمز ثانيا.

ايران بدورها تقول انها جاهزة، وعبر مصادر عسكرية تؤكد جهوزيتها لا في المضيق الذي لن يعود مثلما كان قبل الحرب، وحسب، انما عبر فتح جبهات اخرى مفاجئة وعبر تهديد باب المندب ,اضافة الى استهداف القواعد الاميركية في الخليج، ومنشآت الطاقة هناك، وصولا الى اسرائيل.

فهل بتنا فعلا على ابواب هكذا مواجهة؟

طرفا النزاع رفضا مسودة اولى للمباحثات.

واشنطن، وبحسب مسؤول رفيع رأت أن شروط طهران سخيفة وغير واقعية.

وطهران اعلنت عبر قناة "برس تي في"  ان ردها سلبي مضيفة :ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها، لا عندما يقرر ترامب ذلك".

اما باكستان ,وهي تلعب الى جانب مصر وتركيا دور الوساطة، فكشفت انها لم تتلق ردا رسميا بعد, وهي في انتظاره الليلة , فيما اعلن وزير الخارجية المصريّ، الذي يصل غدا الى بيروت، استعداد القاهرة لاستضافة اي مباحثات تتعلق بايران وتخدم التهدئة .

التوتر يتصاعد اذا ,والمنطقة اصبحت خارج السيطرة.

هكذا يقول الامين العام للامم المتحدة، داعيا حزب الله الى وقف الحرب, وكذلك اسرائيل الى عدم تحويل لبنان الى غزة ثانية.

مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25

مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24

مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24

مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-22

مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-21

مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:05

الرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي: حرية المرور عبر مضيق هرمز هي الحل الدائم الوحيد لتحقيق استقرار الأسواق العالمية

LBCI
آخر الأخبار
17:35

وسائل إعلام إيرانية: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشرية

LBCI
آخر الأخبار
13:56

رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس: تقارير استخباراتية تشير إلى أن "أعداء" طهران يستعدون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:21

مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

