مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-25 | 14:21
اربعة ايام تفصل الشرق الاوسط عن المهلة التي اعطاها الرئيس الاميركيّ لايران لفتح مضيق هرمز، والا استهداف كل منشآتها للطاقة.
اذا انقضت المهلة ليل الجمعة، وفشلت محاولات التفاوض, تدخل المنطقة حربا واسعة, ومواجهة ً مباشرة، حشدت لها واشنطن,واستعدت لها ايران.
عنوان المواجهة، فتحُ مضيق هرمز، واحتمالُ لجوء الولايات المتحدة الى عمل بري لتأمين المضيق لم يعد مستبعدا.
وحدات النخبة لديها اصبحت على تخوم ايران، والقيادة العسكرية باتت تملك كل ما تريده لتنفيذ مهامها جوا بحرا وبرا... والحديث في الاوساط العسكرية يتمحور حول عملية برية مركزة, تهدف للسيطرة على البحر اولا ومضيق هرمز ثانيا.
ايران بدورها تقول انها جاهزة، وعبر مصادر عسكرية تؤكد جهوزيتها لا في المضيق الذي لن يعود مثلما كان قبل الحرب، وحسب، انما عبر فتح جبهات اخرى مفاجئة وعبر تهديد باب المندب ,اضافة الى استهداف القواعد الاميركية في الخليج، ومنشآت الطاقة هناك، وصولا الى اسرائيل.
فهل بتنا فعلا على ابواب هكذا مواجهة؟
طرفا النزاع رفضا مسودة اولى للمباحثات.
واشنطن، وبحسب مسؤول رفيع رأت أن شروط طهران سخيفة وغير واقعية.
وطهران اعلنت عبر قناة "برس تي في" ان ردها سلبي مضيفة :ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها، لا عندما يقرر ترامب ذلك".
اما باكستان ,وهي تلعب الى جانب مصر وتركيا دور الوساطة، فكشفت انها لم تتلق ردا رسميا بعد, وهي في انتظاره الليلة , فيما اعلن وزير الخارجية المصريّ، الذي يصل غدا الى بيروت، استعداد القاهرة لاستضافة اي مباحثات تتعلق بايران وتخدم التهدئة .
التوتر يتصاعد اذا ,والمنطقة اصبحت خارج السيطرة.
هكذا يقول الامين العام للامم المتحدة، داعيا حزب الله الى وقف الحرب, وكذلك اسرائيل الى عدم تحويل لبنان الى غزة ثانية.
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-22
مقدمة النشرة المسائية 22-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-21
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026
آخر الأخبار
13:05
الرئيس التنفيذي لأدنوك الإماراتية خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الأميركي: حرية المرور عبر مضيق هرمز هي الحل الدائم الوحيد لتحقيق استقرار الأسواق العالمية
آخر الأخبار
17:35
وسائل إعلام إيرانية: مطار لامرد الدولي بمحافظة فارس تعرض لهجوم أميركي إسرائيلي دون وقوع خسائر بشرية
آخر الأخبار
13:56
رئيس البرلمان الإيراني في منشور على إكس: تقارير استخباراتية تشير إلى أن "أعداء" طهران يستعدون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة في المنطقة
مقدمة نشرة الاخبار
14:21
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
1
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
فنّ
13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
أمن وقضاء
02:42
أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية
أخبار دولية
10:16
إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها
