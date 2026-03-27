مقدمة النشرة المسائية 27-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-27 | 13:49
مقدمة النشرة المسائية 27-3-2026
هل مؤشرات المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران جديَّة؟ أم أن هناك وقتًا تحتاجه واشنطن لأعادة "تذخير" ترسانتها في المنطقة والجهوزية فرق المشاة الذين سيصلون إلى أرض المنطقة؟
وإذا كانت إيران وصلت إلى قناعة أن طاولة المفاوضات تبقى أكثر ضمانًا من الميدان، فهل تقبل بما حكي عن خمسة عشر بندًا لا يعني القبول بها سوى الإستسلام؟
الأجوبة حتى الساعة غير متوافرة، خصوصًا أن الكلمة المرجَّحة ما زالت للميدان، حتى إشعار آخر.
صحيفة واشنطن بوست كشفت اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، ما أدى إلى استهلاك هذه الأسلحة الدقيقة بوتيرة أثارت قلق بعض مسؤولي البنتاغون ودفعتهم إلى إجراء مناقشات داخلية حول كيفية توفير المزيد منها.
لكن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض صححت أن الجيش الأميركي يمتلك ما يكفي من ذخيرة وعتاد وأسلحة لتحقيق أهداف عملية ملحمة الغضب التي وضعها الرئيس ترامب، بل وأكثر من ذلك". وأضافت ليفيت: "ومع ذلك، فقد كان الرئيس ترامب دائما يركز بشدة على تعزيز قواتنا المسلحة، وسيواصل دعوة مقاولي الدفاع إلى تسريع وتيرة تصنيع أسلحة أميركية.
هذا المعطى يرجِّح أن الحرب مستمرة وأن الوقت المعطى هو لاعتبارات لوجستية أكثر مما هو لانضاج المسار التفاوضي، علمًا أن معلومات تناقلتها وكالات الأنبار العالمية تفيد بأنه جرى إبلاغ ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني المقابل سيصل على الأرجح اليوم عبر وسطاء. وليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تقدم مسار المفاوضات، ليتبيَّن أن الميدان مازال متقدمًا.
الميدان أيضًا متقدم في لبنان في غياب أي حديث عن مفاوضات، فبحسب الأجواء من إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي قسم الجنوب إلى خمس مناطق، وعلى مستوى التوغل فقد أصبح في عمق يراوح بين ستة كيلومترات وثمانية كيلومترات. واللافت الإعلان عن جولة لرئيس الاركان الاسرائيلي في الجنوب، من دون تحديد موقع الجولة.
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-27
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-27
مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-26
مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-25
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-25
مقدمة النشرة المسائية 25-3-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-24
مقدمة النشرة المسائية 24-3-2026
0
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
آخر الأخبار
2026-03-23
مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:09
غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:09
غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
0
أخبار دولية
2026-03-23
ترامب: هناك "نقاط اتفاق رئيسية" في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
2026-03-23
ترامب: هناك "نقاط اتفاق رئيسية" في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
0
خبر عاجل
2026-01-17
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
خبر عاجل
2026-01-17
لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر
0
أخبار دولية
15:56
مادورو مثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية
أخبار دولية
15:56
مادورو مثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
0
أخبار لبنان
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
أخبار لبنان
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
2
اقتصاد
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
4
منوعات
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
منوعات
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
5
خبر عاجل
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
6
خبر عاجل
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
خبر عاجل
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
7
خبر عاجل
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
خبر عاجل
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
8
أخبار دولية
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
أخبار دولية
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
