مقدمة النشرة المسائية 27-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-27 | 13:49
مقدمة النشرة المسائية 27-3-2026

هل مؤشرات المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران جديَّة؟ أم أن هناك وقتًا تحتاجه واشنطن لأعادة "تذخير" ترسانتها في المنطقة والجهوزية فرق المشاة الذين سيصلون إلى أرض المنطقة؟ 

وإذا كانت إيران وصلت إلى قناعة أن طاولة المفاوضات تبقى أكثر ضمانًا من الميدان، فهل تقبل بما حكي عن خمسة عشر بندًا لا يعني القبول بها سوى الإستسلام؟ 

الأجوبة حتى الساعة غير متوافرة، خصوصًا أن الكلمة المرجَّحة ما زالت للميدان، حتى إشعار آخر.

صحيفة واشنطن بوست كشفت اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة أسابيع من الحرب مع إيران، ما أدى إلى استهلاك هذه الأسلحة الدقيقة بوتيرة أثارت قلق بعض مسؤولي البنتاغون ودفعتهم إلى إجراء مناقشات داخلية حول كيفية توفير المزيد منها.

لكن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض صححت أن الجيش الأميركي يمتلك ما يكفي من ذخيرة وعتاد وأسلحة لتحقيق أهداف عملية ملحمة الغضب التي وضعها الرئيس ترامب، بل وأكثر من ذلك". وأضافت ليفيت: "ومع ذلك، فقد كان الرئيس ترامب دائما يركز بشدة على تعزيز قواتنا المسلحة، وسيواصل دعوة مقاولي الدفاع إلى تسريع وتيرة تصنيع أسلحة أميركية.

هذا المعطى يرجِّح أن الحرب مستمرة وأن الوقت المعطى هو لاعتبارات لوجستية أكثر مما هو لانضاج المسار التفاوضي، علمًا أن معلومات تناقلتها وكالات الأنبار العالمية تفيد بأنه  جرى إبلاغ ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض بأن المقترح الإيراني المقابل سيصل على الأرجح اليوم عبر وسطاء. وليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تقدم مسار المفاوضات، ليتبيَّن أن الميدان مازال متقدمًا. 

الميدان أيضًا متقدم في لبنان في غياب أي حديث عن مفاوضات، فبحسب الأجواء من إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي قسم الجنوب إلى خمس مناطق، وعلى مستوى التوغل فقد أصبح في عمق يراوح بين ستة كيلومترات وثمانية كيلومترات. واللافت الإعلان عن جولة لرئيس الاركان الاسرائيلي في الجنوب، من دون تحديد موقع الجولة. 

LBCI
خبر عاجل
15:09

غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
2026-03-23

ترامب: هناك "نقاط اتفاق رئيسية" في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
خبر عاجل
2026-01-17

لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر

LBCI
أخبار دولية
15:56

مادورو مثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية

LBCI
حال الطقس
15:06

أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...

LBCI
أخبار لبنان
14:55

لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

الجيش وأمن النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني

LBCI
أخبار دولية
01:33

العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

LBCI
اقتصاد
03:26

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
10:48

أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار

LBCI
منوعات
07:36

ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده

LBCI
خبر عاجل
00:45

أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
16:19

ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية

LBCI
خبر عاجل
16:33

وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب

LBCI
أخبار دولية
08:52

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية

