مقدمة النشرة المسائية 26-3-2026

يتحدث الرئيس ترامب فيستمع العالم. اليوم ماذا قال؟باختصار، إن السيطرة على نفط إيران هي "خيار" مطروح، وهو شبيه بالصفقة التي أبرمتها واشنطن مع فنزويلا، بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.إنها حربٌ إقتصادية بامتياز ، ومن الدلائل على ذلك، أن كبريات الصحف والوكالات العالمية، تركز في تقاريرها على التداعيات الإقتصادية لدول الكرة الارضية، لا لدول النزاع فقط.تتسارع الأحداث في الشرق الأوسط، اليوم، أكثر من أي وقت مضى.حروب تشتعل، دمارٌ واسع، تحالفات تتبدّل، وحدود المصالح تُعاد كتابتها من جديد.وفي خضمّ هذا المشهد المضطرب، يُطرح السؤال بإلحاح: إلى أين تتجه المنطقة؟ أو العالم؟كثيرون يتحدثون عن الشرق الأوسط الجديد.لكن الحقيقة البسيطة، وربما القاسية، هي أن ملامحه لن تُرسم في الاجتماعات أو البيانات.بل ستُحسم على الأرض. ومن سيُحقق مكاسب أكثر في هذه الحرب، هو من سيضع خريطة طريق الشرق الأوسط الجديد...في لبنان مرَّ اليوم قطوع قضية السفير الإيراني.. لا كلمة عن الموضوع في مجلس الوزراء، في جلسة غاب عنها وزراء الثنائي، وحضرها الوزير الشيعي الخامس...في العالم غموض وخلط أوراق، وفي الوقت الذي يتحدّث فيه كثيرون عن المجهول، نختار أن نتحدّث عن المستقبل.وفي حين يتردّد البعض في الاستثمار في هذه المنطقة، وبالأخص في لبنان، نختار أن نستثمر فيها أكثر.اليوم ننتقل إلى استوديو جديد، أكثرَ تطوّرًا، لنقدّم الخبر بأحدث التقنيات، من دون أن نتخلّى لحظةً عن ثوابتنا أو عن مهنيّتنا.ومن هنا، من هذه المقدمة، نأمل ونسعى لأن يكون لبنان كما عهدناه، دائمًا، على طريق التقدُم.من المقدمة إلى التقدُم