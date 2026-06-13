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مقدمة النشرة المسائية 13-6-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-13 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 13-6-2026
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مقدمة النشرة المسائية 13-6-2026

تفاهم أو لا تفاهم؟ توقيع أو لا توقيع؟ 

إنها "دوَيْخة" العالم، ويصعب العثور على أي توصيف آخر.

حين تحصي شبكة CNN الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب قال تسعا وثلاثين مرة إن هناك إتفاقاً جرى التوصل اليه، فهذا يعني أن الإتفاق المزمع يحمل الرقم أربعين، فهل هو كذلك؟ أم إنه الرقم واحد كإعلان جدي عن التفاهم أو الإتفاق؟

من خلال استعراض مواقف المعنيين والمؤثرين، يمكن استخراج المعطيات التالية:

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توقع إتمام التفاهم بين الجانبين في خلال 24 ساعة. وقال شريف في منشور على اكس: "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى... ومع توقع إتمام اتفاق السلام في خلال الساعات الـ24 المقبلة، تحضِّر باكستان للتوقيع الإلكتروني الذي سيحصل بعد ذلك على الفور، على أن تليه محادثات تقنية الأسبوع المقبل".
  
إيران، في المقابل، استبعدت أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في خلال الساعات الـ24. وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون الأمر غدا" الأحد، مرجحا أن يجري ذلك في "الأيام المقبلة".

لبنانياً، ميدانياتٌ ومواقف سياسية عالية السقف. 

ميدانياً، كأن إسرائيل تسابق الوقت في إحراز تقدم على الأرض قبل الوصول الى أي اتفاق لوقف النار. 

سياسياً، موقف لرئيس الحكومة عالي السقف لكنه غير مفاجئ. 

سلام طلب من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، واستطرد في حديث الى رويترز: "على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه المفاوضات التي نجريها في واشنطن".
  
واعتبر سلام أن لبنان اختار الطريق الأقل كلفة، ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا. وقال: "فلننتهي من هذه التجليطة".

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