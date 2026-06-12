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مقدمة النشرة المسائية 12-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-12 | 12:50
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مقدمة النشرة المسائية 12-6-2026
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مقدمة النشرة المسائية 12-6-2026
عدا انطلاق المونديال، ملف يشغل العالم هو الحديث عن نضوج الأتفاق الأميركي الإيراني، وملف يشغل لبنان وهو ما قيل عن إمكان تدخل سوري على اراضيه.
في الملف الأول، لا شيء نهائيًا بعد ولا شيء محسومًا.
مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد اليوم أن اتفاقا قيد التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران "مشروط بالأداء"، ولن تحصل طهران على أي من أصولها المجمدة قبل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.
في الملف الثاني الذي يشغل اللبنانيين، والمتعلق بإمكان دخول سوري إلى لبنان، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام زوّاره، أنّ لا نية لدمشق للدخول إلى لبنان، معتبرا أن ما يُتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، وفق ما أفاد مصدران وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد الوكالة بأنّ الولايات المتحدة تضغط على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار ، من أجل التدخل ضدّ حزب الله في لبنان.
وقال أحد المصدَرين طالبا عدم كشف اسمه اليوم الجمعة، إن الشرع تطرّق إلى الملف اللبناني خلال لقائه في قصر الشعب وفدا ضمّ أكثر من 70 من وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق.
وبحسب المصدر، فقد أكد أنّ "ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات".
في مطلق الأحوال، ملف الإتفاق الأميركي الإيراني مفتوح، وملف احتمال الدخول السوري للبنان مفتوح، ولا شيء نهائيًا طالما أن التطورات مفتوحة على مختلف الاحتمالات.
في الشق اللبناني من أي اتفاق أميركي إيراني، ما هو موقف حزب الله؟
النائب عن حزب الله حسن فضل الله يعلن الثقة الكاملة بإيران فيقول: "إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق الملف اللبناني".
وهكذا يكون حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر في لبنان، يولي الثقة لايران التي تفاوض مباشرة.
في السياق اللبناني والاقليمي، موقف لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فيه أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
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