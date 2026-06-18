مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026

كان الانشغال قبل الاتفاق بتعداد عدد الصواريخ المنطلقة من إيران أو المتساقطة على إيران. بعد الأتفاق انهمك الأميركيون بتعداد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. إنها قضية نفط وبورصة واقتصادات العالم، وهذا المضمار هو اختصاص الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



لكن الصورة من تل أبيب مغايرة كليًا. بالنسبة إلى نتنياهو فإن هذه الحرب أبعد من برميل نفط، إنها قصة وجودية، وهو يعمل على جمع التناقضات الإسرائيلية لمواجهة ما يعتقده أن ترامب يترجم شعار "أميركا أولًا" لا شعار "أمن إسرائيل".



إسرائيل تواصل تسجيل اعتراضاتها بعملياتها في الجنوب: غارات جديدة، بالتزامن مع إعلان إسرائيل أنها لا تعتزم الانسحاب مهما كانت نتيجة المفاوضات. ونشرت خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب ووصفتها بأنها منطقة عازلة. وقال مسؤولان إسرائيليان، لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سعيها للإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وأكدا أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها. وقال المسؤولان لرويترز إن نتيجة المحادثات ستعتمد في النهاية على ما إذا كان ترامب "سيقرر فرض الأمر" بالتهديد بفرض عواقب إذا لم تلتزم إسرائيل شروط الاتفاق.



موقف في قمة المفارقات، فهل تنتقل العقوبات الأميركية أن تكون على إسرائيل بعدما كانت على إيران؟ في وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، على العالم أن يتوقع كال شيء.



نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس أعلن اليوم أن على إسرائيل احترام عملية السلام مع إيران، ووصفها بأنها جيدة بالنسبة لهم، مضيفا أن الهجمات التي تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في بيروت "غير مقبولة".