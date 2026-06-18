الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-18 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026

كان الانشغال قبل الاتفاق بتعداد عدد الصواريخ المنطلقة من إيران أو المتساقطة على إيران. بعد الأتفاق انهمك الأميركيون بتعداد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. إنها قضية نفط وبورصة واقتصادات العالم، وهذا المضمار هو اختصاص الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
لكن الصورة من تل أبيب مغايرة كليًا. بالنسبة إلى نتنياهو فإن هذه الحرب أبعد من برميل نفط، إنها قصة وجودية، وهو يعمل على جمع التناقضات الإسرائيلية لمواجهة ما يعتقده أن ترامب يترجم شعار "أميركا أولًا" لا شعار "أمن إسرائيل".

إسرائيل تواصل تسجيل اعتراضاتها بعملياتها في الجنوب: غارات جديدة، بالتزامن مع إعلان إسرائيل أنها لا تعتزم الانسحاب مهما كانت نتيجة المفاوضات. ونشرت خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب ووصفتها بأنها منطقة عازلة. وقال مسؤولان إسرائيليان، لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سعيها للإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وأكدا أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها. وقال المسؤولان لرويترز إن نتيجة المحادثات ستعتمد في النهاية على ما إذا كان ترامب "سيقرر فرض الأمر" بالتهديد بفرض عواقب إذا لم تلتزم إسرائيل شروط الاتفاق.
 
موقف في قمة المفارقات، فهل تنتقل العقوبات الأميركية أن تكون على إسرائيل بعدما كانت على إيران؟ في وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، على العالم أن يتوقع كال شيء.

نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس أعلن اليوم أن على إسرائيل احترام عملية السلام مع إيران، ووصفها بأنها جيدة بالنسبة لهم، مضيفا أن الهجمات التي تسفر عن سقوط قتلى من المدنيين في بيروت "غير مقبولة".

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

18-6-2026

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-06-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-18

مقدمة النشرة المسائية 18-5-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-18

مقدمة النشرة المسائية 18-4-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-16

مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-06-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-16

مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-15

مقدمة النشرة المسائية 15-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-14

مقدمة النشرة المسائية 14-6-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-04-14

استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية

LBCI
خبر عاجل
2026-06-15

مسؤول أميركي كبير لرويترز: رفع تجميد الأموال وتخفيف العقوبات مرتبط بالأداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

الخارجية الفرنسية: لن نرسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:59

طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إعلان نوايا أو تفاهم ثلاثي في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الاستقلال الأميركي إلى تفاهم القرن... في فرساي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:22

في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء

LBCI
رياضة
07:51

بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو

LBCI
خبر عاجل
12:55

محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية

LBCI
خبر عاجل
11:06

معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان

LBCI
اسرار
00:48

أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
03:56

رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:42

الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More