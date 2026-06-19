الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 19-6-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-19 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 19-6-2026

لعله الخبر الأهم منذ بدء هذه الحرب في الثاني من آذار الفائت. يقول الخبر: "أفاد دبلوماسي خليجي أن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران". هذا الخبر الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، يضع إسرائيل وحزب الله وجهًا لوجه، من دون السلطة اللبنانية، بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. 

فهل نحن أمام إعادة ربط لبنان بالمسار الإيراني؟ وما هو تأثير هذا التطور على الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن؟ الخبر المكمِّل للخبر الأول، أن مسؤولًا أميركيًا قال للوكالة إن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله دخلت حيّز التنفيذ بعد ظهر الجمعة. 

صحيح أنه جرى خرق لوقف النار، لكن المعطى الجديد أن إسرائيل والحزب أصبحا، بالمباشر، ولو بوساطة أميركية إيرانية قطرية. جاء هذا التطور بعد أربع وعشرين ساعة دموية. فبحسب بيان وزارة الصحة، فإن "الغارات المكثفة منذ منتصف الليل حتى بعدَ ظهر اليوم أدت إلى 47 شهيدا و97 جريحا". 

الجو من تل أبيب يمكن ايجازه بالتالي: سارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان: الرد على مقتل خمسة من جنودها بينهم ضابطان، في أقل من أربع وعشرين ساعة.

السعي لعرقلة الاتفاق الأميركي - الإيراني، الذي يلزمها في نهاية المطاف الإنسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه، الجمعة. 

التصعيد كان الهدفُ منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية، تفضي الى تفاهمات على مطلبين تريدهما من لبنان: الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والإحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

19-6-2026

مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-06

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-19

مقدمة النشرة المسائية 19-5-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-19

مقدمة النشرة المسائية 19-4-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-18

مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-18

مقدمة النشرة المسائية 18-6-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-17

مقدّمة النشرة المسائيّة 17-06-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-16

مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-15

مقدمة النشرة المسائية 15-6-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-13

قدامى ESIB… صالون جديد وهوية متجدّدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-13

الخارجية الباكستانية: الوزير إسحاق دار يرحب في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي بوصول المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى مراحلها النهائية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-28

غارة إسرائيلية استهدفت اطراف بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل

LBCI
رياضة
2026-06-17

السترات الذكية تقود حلم البرازيل... التكنولوجيا في خدمة استعادة مجد كأس العالم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

بالتفاصيل... قصة الـ٤٠ مليون دولار بين سلامة حنّا والأخوين ميقاتي على أرض Cayman Islands

LBCI
رياضة
14:06

انطلاق الجولة الثانية من دوري الكيك بوكسينغ 2026 في المنية

LBCI
رياضة
14:04

إشكال بين قطر وكندا... وتأهل تاريخي للكنديين إلى الدور الثاني

LBCI
حال الطقس
14:02

طقس معتاد مشمس اجمالا مع تشكل ضباب خفيف محلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان الرسمي واكب الإتصالات التي أفضت الى لجم التصعيد... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الـMEA تطلق شركة طيران منخفضة الكلفة في صيف ٢٠٢٧

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جونيه تبحر من جديد مع Cedar Waves

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مسؤول فرنسي للـLBCI: أخشى استمرار التصعيد الاسرائيلي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تركيا ترفض أي محاولة لإقحام سوريا عسكريا في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
05:36

بيان من وكيل رياض سلامة... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار دولية
04:03

بن غفير: لبنان كله يجب أن يحترق بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
00:14

مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
02:21

حصيلة غير نهائية للمجازر الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وبلداته

LBCI
أخبار لبنان
09:27

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يتمتع بحرية كاملة لإزالة التهديدات ولن نسمح لاحد بأن يهددنا

LBCI
آخر الأخبار
09:46

الداخلية تشدد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتباراً من 24 حزيران

LBCI
خبر عاجل
03:31

إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More