الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 3-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-03 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2026

ألفُ يومٍ على حرب طوفان الأقصى... مَن يتذكَّر يحيى السنوار الذي أطلق هذه الحرب التي بدأت باختراق غلاف غزة وانتهت بمحو غزة والبدء بوضع المشاريع لها ومنها مشروع "ريفييرا الشرق".

ألف يومٍ على حرب طوفان الأقصى، وفي اليوم التالي، في الثامن من تشرين الأول 2023، قرَّر حزب الله، أو قرَّروا لحزب الله، أن يدخل في "حرب الإسناد" لغزَّة، في بيان للسيد هاشم صفي الدين.

لم يكتفِ حزب الله، أو بشكلٍ أدق، لم يكتفوا لحزب الله، ما لحق به وما لحق باللبنانيين من جراء "إسناد غزة"، فكان الإسناد الثاني، إسناد إيران، وثأرًا للمرشد علي الخامنئي، الذي تشيِّعه الجمهورية الإسلامية اليوم. إسنادان، في ألف يومن لم يصنعا نصرًا بل هزيمة، والدلائل كثيرة: 

مَن يملك العدد النهائي للقتلى في حرب الإسنادين، وزارة الصحة اللبنانية، تحصي إلى اليوم أكثر من أربعة آلاف ومئتي قتيل في الإسناد الثاني، الذي دام مئة يوم تقريبًا، ومازال هناك عدد كبير من المفقودين، وماذا عن العدد في الإسناد الأول؟ 
هذا عدا الجرحى والمعوَّقين. 

ألف يومٍ على الإسنادين ولبنان عاد إلى العام 1978، حين شنت إسرائيل هجومها الأول وصدر القرار 425 الذي لم يطبَّق إلا بعد إثنين وعشرين عامًا، عام 2000، وها إن لبنان يعود إلى المربَّع الأول. هل كان بإمكان لبنان أن يتفادى هاتين الحربين؟ بالتأكيد نعم، إلا إذا كان القرار متخذ في إيران، وما على حزب الله سوى التنفيذ لكنه تنفيذ تسبب في حرب لم يشهد لبنان مثيلًا لها في نتائجها، الحروب المتعددة لم تدمِّر ستين مدينة وبلدة وقرية ولم تقتلع المعالم كما لن تقتلع الجنوبيين من منازلهم التي أصبحت اثرًا بعد عين، والحروب المتعاقبة كانت تعقبها مرحلة إعمار ومرحلة تمويل لهذا الإعمار، اليوم لا قرش من أي دولة أو مؤسسة مالية، ومَن يشكك في هذا الكلام، ليراجع ما انتهت إليه حرب غزة، وما هو مصير مجلس السلام العالمي لاعادة إعمار غزة؟ هل لمح أحدٌ دولارًا واحدًا دخل إلى صندوق ذلك المجلس؟ لبنان لم يًنشأ له مجلس بعد ولا صندوق لهذا المجلس، فمَن سيموِّل إعادة البناء؟ 
هل يملك مَن ورَّط أو مَن ورطوا لبنان في حرب الإسنادين، أي جواب؟

في اليوم الألف، حان الوقت لنقول لأيران: توقفي عن المزيد في توريط لبنان في الحرب، وعن خوض حروبكِ باللبنانيين. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

3-7-2026

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-01

مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-07

مقدمة النشرة المسائية 7-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-07

مقدمة النشرة المسائية 7-4-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-03

مقدمة النشرة المسائية 3-6-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-02

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-01

مقدمة النشرة المسائية 1-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-30

مقدمة النشرة المسائية 30-6-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-6-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-21

الشرع لـ"المشهد": طرحنا مقاربة مختلفة مع الرئيس الفرنسي لوقف الحرب في لبنان والرئيس ترامب أبدى انزعاجه مما يجري في لبنان حالياً وفُهمت تصريحاته بشكل خاطئ ورؤيتنا تقوم على إعادة دعم الدولة اللبنانية وتقوية مؤسساتها والبحث عن حل يؤمن به الجميع

LBCI
أخبار دولية
2026-06-11

إسرائيل تمنع صحافية فرنسية من دخول أراضيها

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-20

الوكالة الوطنية للإعلام: استمرار التحليق المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض منذ الصباح

LBCI
منوعات
2026-04-14

"مرحبًا بعودتكم إلى الوطن"... لحظة مؤثرة لعودة رواد ناسا بعد مهمة تاريخية إلى القمر (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية: تقييم إسرائيليّ داخليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طهران... تحضيرات واسعة لتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
14:59

منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82

LBCI
أخبار لبنان
06:38

حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 3-7-2026

LBCI
أمن وقضاء
05:57

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More