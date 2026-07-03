مقدمة النشرة المسائية 3-7-2026

ألفُ يومٍ على حرب طوفان الأقصى... مَن يتذكَّر يحيى السنوار الذي أطلق هذه الحرب التي بدأت باختراق غلاف غزة وانتهت بمحو غزة والبدء بوضع المشاريع لها ومنها مشروع "ريفييرا الشرق".



ألف يومٍ على حرب طوفان الأقصى، وفي اليوم التالي، في الثامن من تشرين الأول 2023، قرَّر حزب الله، أو قرَّروا لحزب الله، أن يدخل في "حرب الإسناد" لغزَّة، في بيان للسيد هاشم صفي الدين.



لم يكتفِ حزب الله، أو بشكلٍ أدق، لم يكتفوا لحزب الله، ما لحق به وما لحق باللبنانيين من جراء "إسناد غزة"، فكان الإسناد الثاني، إسناد إيران، وثأرًا للمرشد علي الخامنئي، الذي تشيِّعه الجمهورية الإسلامية اليوم. إسنادان، في ألف يومن لم يصنعا نصرًا بل هزيمة، والدلائل كثيرة:



مَن يملك العدد النهائي للقتلى في حرب الإسنادين، وزارة الصحة اللبنانية، تحصي إلى اليوم أكثر من أربعة آلاف ومئتي قتيل في الإسناد الثاني، الذي دام مئة يوم تقريبًا، ومازال هناك عدد كبير من المفقودين، وماذا عن العدد في الإسناد الأول؟

هذا عدا الجرحى والمعوَّقين.



ألف يومٍ على الإسنادين ولبنان عاد إلى العام 1978، حين شنت إسرائيل هجومها الأول وصدر القرار 425 الذي لم يطبَّق إلا بعد إثنين وعشرين عامًا، عام 2000، وها إن لبنان يعود إلى المربَّع الأول. هل كان بإمكان لبنان أن يتفادى هاتين الحربين؟ بالتأكيد نعم، إلا إذا كان القرار متخذ في إيران، وما على حزب الله سوى التنفيذ لكنه تنفيذ تسبب في حرب لم يشهد لبنان مثيلًا لها في نتائجها، الحروب المتعددة لم تدمِّر ستين مدينة وبلدة وقرية ولم تقتلع المعالم كما لن تقتلع الجنوبيين من منازلهم التي أصبحت اثرًا بعد عين، والحروب المتعاقبة كانت تعقبها مرحلة إعمار ومرحلة تمويل لهذا الإعمار، اليوم لا قرش من أي دولة أو مؤسسة مالية، ومَن يشكك في هذا الكلام، ليراجع ما انتهت إليه حرب غزة، وما هو مصير مجلس السلام العالمي لاعادة إعمار غزة؟ هل لمح أحدٌ دولارًا واحدًا دخل إلى صندوق ذلك المجلس؟ لبنان لم يًنشأ له مجلس بعد ولا صندوق لهذا المجلس، فمَن سيموِّل إعادة البناء؟

هل يملك مَن ورَّط أو مَن ورطوا لبنان في حرب الإسنادين، أي جواب؟



في اليوم الألف، حان الوقت لنقول لأيران: توقفي عن المزيد في توريط لبنان في الحرب، وعن خوض حروبكِ باللبنانيين.