مقدمة النشرة المسائية 4-7-2026

في العالم مونديالات كروية. في الإقليم مونديالات سياسية، ولبنان يجد نفسه على مقاعد الانتظار، على جاري عادته التاريخية، لا كلاعب أساسي أو احتياطي، بل كباحث عمن يُقرّر مصيره من اللاعبين الكبار.

واشنطن تترقب موعدين:

زيارة بنيامين نتنياهو للقاء دونالد ترامب تسبقُها تسريبات عن طلب إسرائيل إذناً لاقتحام تلة علي الطاهر، لم يُعطِها له البيت الأبيض.

زيارة جوزاف عون للقاء ترامب، على أن تحسمَها عودة مرتقبة للسفير الأميركي إلى بيروت ميشال عيسى، خلال أسبوع، إذا كان يحملُ الدعوة الرسمية الموعودة.

احتمال ُ تقاطُع الموعِدين في الزمان والمكان نفسه غير وارد لبنانياً. فلا مجالَ للذهاب أبعدَ مما تحتمله اللحظة السياسية، في بلد تتفاقم فيه الإنقسامات، لا سيما في ضوء ما فرضه "اتفاق الإطار" من أسئلة ومخاطرَ وتحديات داخلية.

إطار تتعامل معه تل أبيب بمزاجية خالصة.

لا وقفَ إطلاق نار نهائي. لا إنسحابَ من المناطق التجريبية، ولو بالشكل، ربما حتى موعد الإنتخابات الإسرائيلية... لا تشكيلَ للجنة الثلاثية اللبنانية-الإسرائيلية-الأميركية، التي نصَّ عليها الإطار نفسه.

نعم، لبنان على مقاعد الانتظار على مسار باكستان أيضاً.

خلية خفض التصعيد الخماسية التي انبثقت عن مسار إسلام آباد في محطته السويسرية، لم تصل مفاعيلُها إلى بيروت التي ستكون مطالبَة بتسمية موفدها إليها، فيما يُصرُّ رئيس الجمهورية على فصل مسار لبنان عن المسار الأميركي الإيراني. وبالتالي ماذا إذا طلبت واشنطن من لبنان تسمية مندوبه. هل سيكون عسكريا؟ أين ستجتمع الخلية؟ ومتى؟

في ظل الانتظار اللبناني الثقيل، أرادت طهران لمراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي أن تكون منصة ترميز وتشفير، فكانت خلاصة رسالتِها عبر آية قرآنية، إلى وزير الدفاع اللبناني، تحث الجيش اللبناني على الثبات.

أما اللعب الممتع، الذي تردد صداه فرَحاً إستثنائياً في العالم العربي، فهو ذلك الذي أدّاه منتخب مصر، أم الدنيا، في مونديال القارة الأميركية، وأهّله إلى الدور الـ16، للمرة الأولى في تاريخه، ومنه نبدأ.



