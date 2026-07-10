مقدمة النشرة المسائية 10-7-2026

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" "طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة 'المحادثات'. ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!".



واحدة من أحجيات الرئيس ترامب التي تعني أن الهدنة ساقطة وأن الحرب قائمة.



ولكن كيف؟ ومتى؟ العِلم عند ترامب.



في الموازاة، وفد قطري وصل إلى إيران اليوم، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، بعد توترات في شأن مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، شملت اتهام الدوحة لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها، وتبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإٍسلامية الضربات.



من الملف الإيراني إلى الملف اللبناني. لبنان يتحضر للقاء واشنطن بين الرئيسين ترامب وعون، الرئيس اللبناني يحضِّر لأجواء اللقاء بسلسلة من الاتصالات واللقاءات المرفقة بالمواقف الإعلامية، يقول رئيس الجمهورية إن حزب الله لم يتجاوب مع المساعي التي بذلها لتفادي الحرب الاسرائيلية، وإذا بقي على موقفه إزاء الجهود المبذولة حالياً، فسيتحمل مسؤولية قراره، ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً.



في الموازاة، أفادت معلومات للـLBCI أن قطر تقوم بوساطة مع حزب الله لتأمين تجاوبه مع الاجراءات الواردة في اتفاق الاطار، وذلك بالتنسيق مع لبنان والولايات المتحدة الاميركية وباكستان.



وبحسب معلومات الـLBCI، لا يستبعد رئيس الجمهورية عرقلة تنفيذ إتفاق الإطار مع إسرائيل، لكنه يعول على ترامب وإدارته، لضمان تنفيذه.



على الجبهة مع إسرائيل، يتزايد القلق لدى معارضي نتنياهو، من إستغلاله جبهتي لبنان وإيران في حملته لإنتخابات تشرين المقبل، لإستقطاب دعم اليمين المتطرف الذي تدل إستطلاعات الرأي، أن تأييده لنتنياهو يتزايد، كلما إندفع الأخير نحو منطق الحرب.



في الملف السوري، استطاعت سوريا كشف التفجيرات بسرعة قياسية. فقد أعلنت السلطات السورية اليوم أن التحقيقات مع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيري السابع من تموز، قادت إلى كشف مخبأ للمتفجرات. وكان مسؤول أمني افاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط الخلية بتنظيم الدولة الإسلامية.



من سوريا أيضًا ولكن استثماريًا، فقد أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم استئناف رحلاتها إلى مطار حلب الدولي، بعد توقف رحلاتها إلى المدينة السورية طيلة 14 عاما.

