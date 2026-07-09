الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-09 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026

في يوم دفن المرشد الإيراني علي الخامنئي، هل تمَّ دفن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟ أم أن ما حصل هو فعل وردة فعل؟ 
بعد التصريحات النارية أمس للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصف فيها القيادة الإيرانية بالحثالة، تبدو كفة تصدّع وقف النار تميل على كفة ثبات وقف النار، وهذا ما توسع اليوم بعد تصعيد أمس.
التصعيد اليوم طاول الأردن، الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أن إيران أطلقت عشرة  صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، ويتابع الحرس الثوري أنه سيستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تكرر "العدوان الأميركي". يُذكَر أن وكالة ميزان الإيرانية تحدثت عن مقتل 3 من أعضاء الحرس الثوري في الغارات الاميركية اليوم.   
 في المقابل، أوردت وكالة الأنباء الأردنية اعتراضَ ثمانيةِ صواريخ أطلقتها إيران، دون وقوع إصابات أو أضرار.
في المشهد اللبناني، واشنطن باليد، وروما على الشجرة. لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب تحدّد في الحادي والعشرين من هذا الشهر، وبدأت التحضيراتُ له في واشنطن وفي بيروت.
جولة المفاوضات السادسة المقررة، مبدئيًا في الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر، لم تتأكد نهائيًا بعد.
رئيس الجمهورية جوزاف عون تبلّغ من السفير الأميركي ميشال عيسى الخميس أن وفدًا عسكريًا أميركيًا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، تطبيقًا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب، وشدد عيسى على أن "من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية" من المنطقة المحددة، موضحًا أنه سيتمّ تحديد موعد التنفيذ على ضوء "نتائج الاجتماعات التنسيقيّة".

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

09-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-02

مقدّمة النشرة المسائيّة 02-07-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-05-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-07

مقدمة النشرة المسائية 7-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-07-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-05

مقدمة النشرة المسائية 5-7-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
صحف اليوم
2026-02-21

مسؤول أممي زار إسرائيل وعاد بأجواء تصعيدية (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-29

رئيس التقدمي التقى البزري ومنيمنة وخلف: متمسكون بالطائف

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

عبود: عودة الطيران إلى مطار بيروت تنطلق مجددًا وبعد الطيران القطري "فلاي دبي" تعود السبت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
14:20

لبنان حضر في العاصمة الفرنسية بعرض مجموعة Tony Ward Couture لخريف وشتاء 2026-27

LBCI
أمن وقضاء
14:11

فضل شاكر... قصة رجل من اضواء المسارح الى عتمة السجن واليوم خارج القضبان

LBCI
أخبار دولية
14:08

التصعيد الأميركي - الإيراني يتواصل... وضربات متبادلة وقلق إسرائيلي من ملف الـF-35

LBCI
أخبار دولية
14:04

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار دولية
13:59

٢٥ آذار ١٩٥٩... لقاء خيمة انعكس استقرارا مرحليا بين لبنان وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:53

طائرة لا يبيعها مصنّعها بل الرئيس الأميركي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إسرائيل في حال تأهّب قصوى... تهديدات للبنان واستعداد لرد واسع على أي هجوم إيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

ساحة لبنان بين واشنطن وطهران

LBCI
رياضة
13:08

من أجواء باريس... ترقّب أمني وجماهيري قبل مواجهة فرنسا والمغرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
منوعات
05:47

بشرى سعيدة من الملكة رانيا… الأميرة إيمان تنتظر مولودها الثاني

LBCI
خبر عاجل
10:30

هبة نصر: الولايات المتحدة تدفع باتجاه توقيع إتفاق إطار ثلاثي مع العراق وسوريا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والتي من المتوقع أن تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

LBCI
أخبار لبنان
12:37

علاء الخواجة يردّ: لم أقم بأي استثمار يضرّ بالدولة أو المودعين...ولا إجراءات قضائية أُبلغت بها وثقتي بالقضاء اللبناني كاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رجي من قبرص: اتفاق الإطار أكد أن قرار التفاوض لبناني خالص والدولة ماضية في هذا المسار

LBCI
أخبار لبنان
10:31

"مشروع وطن الإنسان": لقاء عون وترامب فرصة استثنائية

LBCI
خبر عاجل
04:07

الخارجية الإيرانية: ندين الاعتداءات الأميركية في محافظات الجنوب وعلى جسرين للسكك الحديدية شرقا ونعدها جرائم حرب وعازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More