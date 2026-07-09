مقدّمة النشرة المسائيّة 09-07-2026

في يوم دفن المرشد الإيراني علي الخامنئي، هل تمَّ دفن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟ أم أن ما حصل هو فعل وردة فعل؟

بعد التصريحات النارية أمس للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصف فيها القيادة الإيرانية بالحثالة، تبدو كفة تصدّع وقف النار تميل على كفة ثبات وقف النار، وهذا ما توسع اليوم بعد تصعيد أمس.

التصعيد اليوم طاول الأردن، الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم أن إيران أطلقت عشرة صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، ويتابع الحرس الثوري أنه سيستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تكرر "العدوان الأميركي". يُذكَر أن وكالة ميزان الإيرانية تحدثت عن مقتل 3 من أعضاء الحرس الثوري في الغارات الاميركية اليوم.

في المقابل، أوردت وكالة الأنباء الأردنية اعتراضَ ثمانيةِ صواريخ أطلقتها إيران، دون وقوع إصابات أو أضرار.

في المشهد اللبناني، واشنطن باليد، وروما على الشجرة. لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب تحدّد في الحادي والعشرين من هذا الشهر، وبدأت التحضيراتُ له في واشنطن وفي بيروت.

جولة المفاوضات السادسة المقررة، مبدئيًا في الخامس عشر والسادس عشر من هذا الشهر، لم تتأكد نهائيًا بعد.

رئيس الجمهورية جوزاف عون تبلّغ من السفير الأميركي ميشال عيسى الخميس أن وفدًا عسكريًا أميركيًا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، تطبيقًا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب، وشدد عيسى على أن "من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية" من المنطقة المحددة، موضحًا أنه سيتمّ تحديد موعد التنفيذ على ضوء "نتائج الاجتماعات التنسيقيّة".



