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مقدمة النشرة المسائية 13-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-13 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 13-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 13-7-2026
من دون سابق إنذار، إنفجرت مجددًا بين السعودية والحوثيين، ومن ورائهم إيران، ليعود خلط الأوراق، ويتوسعَ الصراع، وليظهر أن تراجع التصعيد لم يكن سوى هدنة يبدو أنها بدأت تنهار.
ماذا جرى؟
رفضت الحكومة اليمنية الشرعية هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، وعمدت إلى قصفه لمنع الطائرة من الهبوط.
الحوثيون توعدوا السعودية باعتبار أنها حليفة الحكومة اليمنية التي أمرت بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران.
توعُّد الحوثيين بالرد على الهجوم الذي نسبوه إلى السعودية، تصعيدٌ هو الأبرز منذ سنوات، بين الحكومة المدعومة من الرياض، والمتمردين المدعومين من طهران.
هكذا تكون الحكومة اليمنية قد رفعت سقف مواجهتها مع إيران، ملوحة لأول مرة بخيارات عسكرية.
يأتي هذا التطور، في وقت عاد الوضع بين واشنطن وطهران إلى المربع الأول في ما يتعلق بمضيق هرمز.
الرئيس ترامب قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "سنحتفظ بالمضيق، وربما سنديره. وينبغي أن نحصل على تعويض مقابل ذلك، وسنتقاضى أموالاً مقابل حراسته، أموالاً طائلة. يجب أن نحصل على تعويض؛ لأن الدول الأخرى غنية جداً، وهي تقف إلى جانبنا، ولا يمكن أن يُتوقع منا القيام بذلك مجاناً".
هنا يطرَح السؤال الكبير: هل انتهت الهدنة؟
الرئيس ترامب يقول اليوم: "سنسيطر على المضيق، وسنصبح حماة المضيق...
أين لبنان من هذه التطورات؟
فيما الانهماك على أشده استعدادًا لمفاوضات روما، العين على تل أبيب حيث الاجهزة الأمنية الاسرائيلية تعتبر أن الوضع في جنوب لبنان، دخل مرحلة في غاية التعقيد...
وفي الأجواء من تل أبيب أن التنسيق الأميركي الإسرائيلي لا يقتصر على ملف لبنان، بل يطال الملف الإيراني.
فعلى الرغم من تقارير إسرائيلية تؤكد عدم رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمشاركة إسرائيل في المواجهة الحالية مع ايران، الا ان سلاحَي جو البلدين يجريان تدريبات مشتركة. هذا فيما تروج إسرائيل لمشاركتها في الهجمات ضد ايران، من خلال تزويد الجيش الأميركي بمعلومات استخباراتية عن أهداف هناك.
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