مقدمة النشرة المسائية 14-7-2026

اليوم وغدًا طاولة روما، لكن الأنظار إلى لقاء ترامب عون الأسبوع المقبل، وإذا كانت هناك من نتائج فستُرجأ لواشنطن ولن تكون في روما.



مصدر ديبلوماسيّ مطلع على مضمون مفاوضات واشنطن، كان كشف لوكالة فرانس برس أنّ "الجيش اللبنانيّ على جهوزية لتسلُّم البلدات تباعًا بعد انسحاب الجيش الاسرائيليّ منها"، مؤكدًا أنّ لبنان سيتمسك خلال المفاوضات ببدء تنفيذ الاتفاق عبر المناطق التجريبية.



وذكَر المصدر أنّ "اسرائيل تريد من خلال التفاوض التوصل إلى اتفاق سلام بينما يريد لبنان معاهدة أمنية".



وأوضح المصدر أنّ اسرائيل "تمسك بأوراق قوة وتفاوض من موقع المنتصر في حربين كاملتي الأوصاف"، في اشارة الى الحربين اللتين خاضهما حزبُ الله ضدّها في 2024 و2026.



وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر قال لصحافيين في تل أبيب اليوم إنّ تنفيذ الاتفاق الإطاريّ هو "السبيل الوحيد للمضي قدمًا"، وإنّ إسرائيل "ستُظهر نية حسنة في روما"، مضيفًا أنّ إسرائيل مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ "منطقتين تجريبيتين".



اليوم الأول انتهى، في انتظار اجتماع اليوم الثاني غدًا لحمل النتائج إلى واشنطن.



محادثات روما تمت على لهيب الحرب المتجددة بين واشنطن وطهران.



اليوم شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحريّ على موانئها، رغم أنّ الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لاتفاق معها.



وفي الكويت، أورد الجيش في بيان على منصة إكس ما يلي: "تصدّت القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجويّ الكويتيّ"، ودعا السكان إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".



واليوم، أعلن الرئيس ترامب، تراجعه عن نيته فرضَ رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك الاثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة.



وقال ترامب عبر منصته للتواصل تروث سوشال "قررت استبدالَ رسوم استرداد الولايات المتحدة البالغة 20% باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دولُ الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".



وفي تطور ذات دلالات، قالت السفارة الإيرانية في الإمارات عبر حسابها على تطبيق تيليغرام إنّ الإمارات أطلقت سراح 55 صيادًا إيرانيًا كانوا محتجزين لديها.