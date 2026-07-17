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مقدمة النشرة المسائية 17-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-17 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 17-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 17-7-2026
كلما تعقّدت على خط واشنطن طهران، تتعثَّر على خط بيروت - تل ابيب، والعكس صحيح.
على الخط الأول تصعيدٌ متبادل.
على الخط الثاني تأجيل للاجتماع الأمني الأفتراضي، وبين الخطين إنتظارل ما سيجري في واشنطن من لقاءات.
اليوم، صعّدت الولاياتُ المتحدة حملة القصف على إيران، مستهدفة جسورا ومطارات، وردّت طهران بشنِّ هجمات على قواعدَ أميركية في أنحاء الشرق الأوسط.
وفي تطور عسكري نوعي، صعّدت قوات من مشاة البحرية الأميركية إلى ناقلة نفط في مضيق هرمز.
التصعيد بلغ سوريا، إيران قالت إنها نفّذت قصفا على سوريا، لأول مرة في هذه الحرب، مستهدفة ما وصفته بقاعدة أميركية للقوات الخاصة في التنف. وتقول سوريا إن القوات الأميركية انسحبت من تلك القاعدة في وقت سابق من هذا العام، وذكر مصدرٌ عسكري سوري أن الضربة جاءت قرب القاعدة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات.
الملفت أن التنف الذي تم استهدافُها، هي المنطقة التي تم ضبط الصهريج المُحمّل اسلحة فيها، فهل القصف الإيراني عليها هو رسالة إيرانية بالنار لسوريا؟
التصعيد الأميركي الإيراني وَازَاهُ تعقيد لبناني - إسرائيلي. تأجيل الإجتماع الأمني الإسرائيلي - اللبناني - الأميركي الإفتراضي، المنبثق عن مفاوضات روما، من دون تحديد موعد ٍجديد له.
دوافعُ هذا التأجيل لم تُحدد رسمياً، لكن تسريبات إعلامية إسرائيلية ربطته بشروط تل أبيب المتشددة، لتطبيق بند الإنسحاب من المنطقتين التجريبيتين في "إتفاق الإطار"، تحديداً بخصوص "الجهة الدولية" التي ستُراقبُ كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الإنسحاب الإسرائيلي منها، ونزعه سلاح حزب الله. VT
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