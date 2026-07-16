مقدمة النشرة المسائية 16-7-2026

في انتظار بدء الاختبار الفعلي للمناطق التجريبية في جنوب لبنان، وفي انتظار لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، قفز إلى واجهة الأخبار اليوم حدث ضبط شحنة أسلحة كانت معدة للتهريب من العراق إلى لبنان عبر سوريا.



أهمية ودقة وخطورة هذا الخبر تنطلق من المعطيات التالية:



البيان الصادر عن وزارة الداخلية السورية تحدث عن "ميليشيا حزب الله الإرهابية"، وهذا التوصيف لافت استخدامه، وإنْ لم يكن للمرة الأولى.



التأكيد على أن الشحنة لم تصل إلى داخل الأراضي السورية بل تم رصدها " ضمن النطاق الحدودي بين سوريا والعراق وكانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان.



إعطاء تفاصيل عن نوعية الأسلحة إذ تحدث البيان عن "صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيَّرة".



يعني هذا الكلام أن لبنان الرسمي والمفاوضات واتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في واد، وحزب الله والاستعداد مجددًا للحرب، في واد آخر.



ضبط الأسلحة ليس مفاجئًا ، إذ سبق لقيادة حزب الله، في أكثر من مناسبة، أن أعلنت أنها تعيد ترميم قدراتها العسكرية.



السلطات العراقية فتحت تحقيقًا في كيفية تهريب هذه الأسلحة، فتحدثت عن تشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على ملابسات إحباط محاولة التهريب، هذا عن السلطات العراقية، فماذا عن السلطات اللبنانية؟ وكيف كانت هذه الأسلحة ستدخل إلى لبنان؟ وعلى أي معبر؟ هذا تحدٍّ جديد للسلطات اللبنانية.



في المقابل، حزب الله نفى ما أوردته الداخلية السورية، ووصفها بالإدعاءات، فقال عبر الوحدة الإعلامية: هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة، نجدد النفي القاطع وبشكل كامل لوجود أي نشاط للحزب داخل الأراضي السورية.



البداية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان.





