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مقدمة النشرة المسائية 19-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-19 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 19-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 19-7-2026

لمَن ستُقرَع الليلة أجراس بطولة كأس العالم في كرة القدم؟ الأرجنتين أو أسبانيا؟ الليلة تُسدَل الستارة على مونديال شكَّل أبرز إثارةٍ للجدل: من كونه جرى في الولايات المتحدة الأميركية، في عهد رئيس مثير للجدل، وفي ظل نتائجِ مباريات أثيرت من حولها أكثر من علامة استفهام، تبدأ بأداء الحكام وتنتهي بالمراهنات، وصولًا إلى نتائج الفرق العربية، ولاسيما مصر والمغرب، وحتى خروج مصنَّفين عالميين، من الوصول إلى النهاية، ولاسيما فِرَق البرازيل وألمانيا.

تُسدَل الستارة الليلة على مونديال 2026، وتُطوى معها صفحاتُ نجوم قرروا الإعتزال بعد هذا المونديال، لتبقى فرضية طُرِحت منذ بدء المونديال:

هل تعود الحرب بعد التاسع عشر من تموز؟ هذا ما طُرِح يوم بدأ المونديال. 

بالعودة إلى السياسة، الرئيس جوزاف عون بدأ لقاءاته في واشنطن باجتماع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي بيان مقتضب إثر اللقاء، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركي إن الجانبين بحثا في تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. 

وأشاد الوزير روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس عون، وبجهودها الحثيثة لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية، والمضي قدمًا نحو السلام.

في المعلومات عن اللقاء، فإن البحث تطرق إلى احتمال التدخل العسكري السوري في لبنان، فردَّ الوزير بأن هذا الطرح غير وارد.

وفي الأجواء من العاصمة الأميركية ان الرئيس عون سيعرض على الرئيس ترامب تصورًا لمعالجة سلاح حزب الله... 

بالإنتقال إلى الحرب المستعرة بين واشنطن وطهران، الهجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران. جاء هذا التطور  بعد الإعلان عن مقتل جنديين أميركيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني، فيما أبلغت دول متحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة عن تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية.

وفي سياق التصعيد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، إنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلا على موقعِ بناءِ محطة دارخوفين النووية قيد الإنشاء في إيران. وذكرت الوكالة أن المنشأة كانت في مراحل مبكرة جدا من البناء، ولم تكن تحوي أي مواد نووية عند آخر عملية تفتيش لها.

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