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مقدمة النشرة المسائية 20-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-20 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 20-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 20-7-2026

السادسة من مساء غد، بتوقيت بيروت، ينعقد اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون، ماذا سيقول ترامب في هذا اللقاء؟ هل سيكون مفتوحًا امام الكاميرات ليوجِّه الرئيس الأميركي رسائله مباشرةً كما يفعل عادةَ أثناء استقباله الرؤساء؟ مع الرئيس ترامب يمكن توقع كل المفاجآت وتصعب التكهنات. 

بالتزامن مع هذا الحدث، حدث ميداني في جنوب لبنان، فغدًا أيضًا وبحسب موقع "أكسيوس" يبدأ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، لكن معلومات هذا المساء تحدثت عن أن الإنسحاب قد بدأ.

سبق ذلك بيان  للخارجية الأميركية، جاء فيه: "بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان".

وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس برس بأن الجيش اللبناني بدأ بتكثيف دورياته في بلدات محاذية للمناطق التي تحتلّها القوات الاسرائيلية، من بينها فرون.

المعالجات الديبلوماسية والميدانية في الملف اللبناني، قابلها تصعيد كبير على المثلث الإيراني السعودي الحوثي. 
     
جماعة الحوثي أعلنت اليوم فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة تفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة وإيران وتوسِع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج. 

وقالت الجماعة في بيان عنيف وشديد اللهجة واستخدمت توصيفات عالية السقف: "نعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة 'الحصار بالحصار وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان". 

وذكر الحوثيون أن الحظر جاء ردا على استمرار السعودية في حصارها لما يقارب 12 عاما، ولم يصدر أيُ رد من السعودية على هذا الموقف. 

وسيؤدي الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة سبعة بالمئة إذ سيمنع تصدير معظم صادرات النفط السعودية.

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