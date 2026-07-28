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مقدمة النشرة المسائية 28-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-28 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 28-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 28-7-2026

لم تعُد الحروب التي يشهدها العالم، من الحرب الاميركية على ايران, وما يتخللها من اغلاق لمضيق هرمز، واستهداف لمنشآت الطاقة في الخليج وآخرُها ما تعرضت له السعودية، الى الحرب الروسية الاوكرانية، لم تعد مجردَ حرب صواريخ َ ودبابات وذكاء اصطناعيّ....

فكلما تقدّمت هذه الحروب زمنيًا، كلما تحولت الى حرب على الطاقة.

في الشكل، هذه المواجهات تبدو منفصلة، لكن بالفعل، نتائجُها مترابطة، وتُترجم في اسواق الطاقة العالمية.

فالدول المتحاربة ومن خلفها، من الولايات المتحدة وصولا الى الصين، لم تعد تتنافس على الأراضي فقط، بل على إنتاج النفط، وإمدادات الغاز ومحطات الغاز المسال، وخطوط الأنابيب، والممرات البحرية.

وسباقُها يتمحور حول من يسيطر على الطاقة من جهة وعلى المعادن النادرة من جهة اخرى، فيكون له النفوذ السياسيّ والاقتصاديّ والقدرة على تغيير موازين القوى في العالم.

في هذا الواقع المعقد، وصورتِه التي قد لا تتبلور قبل اشهر وربما سنوات، صولات وجولات وقِمم، آخرُها بين الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب ونظيره الاوكرانيّ فولوديمير زيلنسكي، وبين ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو .

القمتان مغلقتان، لكن ملفاتِهما معروفة، ولبنان جزءٌ اساسيّ على الاقل من القمة الثانية، وسط معلومات تتحدث عن قلق اسرائيليّ من مطالبة ترامب لنتيناهو بإعادة نشر جيشه في الجنوب، وصولًا الى عقد اتفاق امنيّ يضم اسرائيل، لبنان وسوريا.  

وسْط هذه التحولات، يسعى لبنان إلى حجز مكان له على خريطة الطاقة والتجارة الجديدة.

عينُه اليوم، على القمة التركية العراقية، وهي تناقش مشاريع لربط البلدين وتحويلِهما الى بيئة استثمارية واقتصادية، ما قد يسمح للبنان مستقبلًا بأن يُشكلَ عبر سوريا جزءا من مشاريع المنطقة، فيستعيد دورَه كمحطة للتجارة والطاقة في المنطقة.

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