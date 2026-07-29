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مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-29 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026
ليس تفصيلاً ما حدث في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة.
فوسط معلومات تحدثت عن فشل الوساطة العُمانية لاعادة فتح مضيق هرمز، وعند الحادية عشرة وسبع دقائق من صباح أمس، أكدت إيران أنها لن تسمح للولايات المتحدة بتحديد توقيت أو مدة الحرب والسلام معها.
ساعات مرت، وإنتقلت طهران الى الهجوم، مستهدفة قاعدة عسكرية أميركية في الاردن.
هجوم كان سبقه، ولو بشكل منفصل تماماً، إستهداف لمنشآت نفط في السعودية، إتُهمت فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذه من الاراضي العراقية.
في المحصلة، ردت واشنطن ومعها الرياض بعملية مشتركة طالت أكثر من منطقة عراقية، وعدداً من الفصائل الموالية لطهران.
هذه التطورات خطيرة، والجديد فيها، عودة ثلاثة لاعبين أساسيين الى دائرة المواجهة المباشرة، أي واشنطن وطهران، والرياض التي إنتقلت من الدفاع عن أراضيها، الى المشاركة في عمليات هجومية دفاعية أيضاً.
فهل نحن فعلاً أمام عودة الحرب، وأين سيكون لبنان منها؟
الساعات المقبلة حاسمة.
وما يجب مراقبته هو: هل تعود إيران والولايات المتحدة والسعودية الى الضربات؟ وهل تعود الفصائل الموالية لطهران ومنها حزب الله، الى توسعة الهجمات، وهو أي الحزب توقف لاسابيع عن تنفيذ أي عملية، وعاد في الساعات الاخيرة لإطلاق المسيرات في إتجاه الجيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة.
وحدها الاجابة عن هذه الاسئلة، ستحدد إتجاه المنطقة، وهي إما تكون أمام تصعيد محدود، وإما أمام بداية صراع مفتوح، في منطقة تشهد إعادة رسم موازين القوى ومواقع النفوذ.
إحدى هذه الموازين تركيا، الى حيث يتوجه غداً رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهو قال لوكالة الاناضول إنه يعول على أنقرة في الاسهام في التعافي الاقتصادي، وفي دعم إتفاق صيغة الاطار وتنفيذه.
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