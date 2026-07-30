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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-30 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026
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مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026
تتسع دائرة الحرب، في مقابل مساعي التفاهم، ووصلت إلى مصر:
الضربة استهدفت ميناء دمياط الواقعَ على البحر المتوسط في شمال مصر ، ويبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن إيران ونحوَ ألفي كيلومتر عن اليمن.
ويثير استهداف ميناء دمياط، وهو أبعد موقع تطاله ضربة منذ اندلاع الحرب، مخاوف من امتداد المواجهة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ما قد يهدد ممرّات شحنٍ بقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد.
مصر قالت إن طائرة مسيرة سببت حريقاً اندلع في
سفينتين لنقل وتخزين الغاز في الميناء ، وأكدت أن الحدث ناجم عن هجوم ولم يكن حادثا.
الهجوم وقع على مقربة من قناة السويس، التي أصبحت آخر طريق آمن لنقل النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.
التطور الخطير الثاني أن الحوثيين شنوا هجومًا على السعودية من الأراضي العراقية. وهذا ما كشفه مسؤولان إقليميان بحسب وصف وكالة رويترز، في تقرير لها من الرياض.
يقول التقرير إن الحوثيين شنوا هجمات على السعودية انطلاقًا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية.
الحطير في الأستنتاج الذي توصل إليه التقرير، هو أن عناصر ما يعرف "بمحور المقاومة" المدعوم من إيران، عززت
روابطها وقدرتها على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في
المنطقة.
لبنان ، في ظل هذه التطورات المتسارعة، في سباق بين عودة التصعيد ومحاولة تدعيم الهدنة أو التفاهم. الرئيس جوزاف عون من واشنطن إلى أنقرة ، في ظل تنامي الدور التركي، من العراق إلى سوريا .
البارز في ما قاله أردوغان هو استعداد أنقرة للمساهمة في "كل المبادرات" الهادفة لـ"ضمان سيادة لبنان" بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة .وقال إردوغان إن "انتهاء ولاية اليونيفيل سيشكّل تطورا مهما. ، وتركيا ترغب في المشاركة في كل المبادرات التي ستُتخذ لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان".
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