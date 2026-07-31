مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026

الخبر من غزة وليس من أي مكان آخر: بعد ثلاثة أعوام إلا شهرين على "طوفان الأقصى" الذي خرقت فيه حركة حماس غلاف غزة ودخلت إلى إسرائيل، تعلن حماس موافقتها على تسليم سلاحها.



هذا هو العنوان العريض، أما الشروط والأولويات ففي تفاصيل الإتفاق.



ومن الشروط ما أعلنه مسؤول كبير في حركة حماس لرويترز ‭‬من أن تنفيذ اتفاق السلام سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها.

ويواجه الاتفاق تحديات كثيرة من أبرزها الخلافات مع الدولة العبرية بشأن التسلسل الزمني لتطبيق بنوده، مع ربط الحركة التخلي عن سلاحها بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، في حين تشدد إسرائيل على ضرورة استكمال نزع السلاح كشرط لسحب قواتها من القطاع.



ماذا يأتي أولا: تسليم سلاح حماس أم الإنسحاب الاسرائيلي؟ هو سؤال المعادلة الجديدة في غزة. والسؤال الأكبر: أين كانت حماس قبل ثلاث سنوات؟ وأين هي اليوم؟



الوصفة ذاتُها التي أعطيت لحماس تُعطى لحزب الله اليوم... من واشنطن إلى أنقره، وصفة واحدة بتسمية مختلفة. الوصفة: "نزع سلاح حزب الله". التسمية: "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". أما ماذا يأتي أولًا فهذه تفاصيل.



فبعد الإسنادين، أين يقف الوضع اليوم؟



إسرائيل تذرعت بأن حزب الله استهدف جرافة D9 تابعة له، فقامت بواحدة من أكبر عمليات التفجير في المنطقة المحيطة بقلعة الشقيف. التفجير الزلزالي وصلت أصداؤه إلى خارج لبنان، لكن المواقف منه بدت وكأنها تسليمٌ بأن ما تقوم به إسرائيل من ضمن سياق التطورات العسكرية من دون أن يكون هناك رد على التفجير الزلزالي.