الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-31 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026

الخبر من غزة وليس من أي مكان آخر: بعد ثلاثة أعوام إلا شهرين على "طوفان الأقصى" الذي خرقت فيه حركة حماس غلاف غزة ودخلت إلى إسرائيل، تعلن حماس موافقتها على تسليم سلاحها. 

هذا هو العنوان العريض، أما الشروط والأولويات ففي تفاصيل الإتفاق. 

ومن الشروط ما أعلنه مسؤول كبير في حركة حماس لرويترز ‭‬من أن  تنفيذ اتفاق السلام سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها.
 
ويواجه الاتفاق تحديات كثيرة من أبرزها الخلافات مع الدولة العبرية بشأن التسلسل الزمني لتطبيق بنوده، مع ربط الحركة التخلي عن سلاحها بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، في حين تشدد إسرائيل على ضرورة استكمال نزع السلاح كشرط لسحب قواتها من القطاع.

ماذا يأتي أولا: تسليم سلاح حماس أم الإنسحاب الاسرائيلي؟ هو سؤال المعادلة الجديدة في غزة. والسؤال الأكبر: أين كانت حماس قبل ثلاث سنوات؟ وأين هي اليوم؟ 

الوصفة ذاتُها التي أعطيت لحماس تُعطى لحزب الله اليوم... من واشنطن إلى أنقره، وصفة واحدة بتسمية مختلفة. الوصفة: "نزع سلاح حزب الله". التسمية: "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية". أما ماذا يأتي أولًا فهذه تفاصيل.

فبعد الإسنادين، أين يقف الوضع اليوم؟ 

إسرائيل تذرعت بأن حزب الله استهدف جرافة D9 تابعة له، فقامت بواحدة من أكبر عمليات التفجير في المنطقة المحيطة بقلعة الشقيف. التفجير الزلزالي وصلت أصداؤه إلى خارج لبنان، لكن المواقف منه بدت وكأنها تسليمٌ بأن ما تقوم به إسرائيل من ضمن سياق التطورات العسكرية من دون أن يكون هناك رد على التفجير الزلزالي.  
 

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-07

مقدمة النشرة المسائية 7-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-31

مقدمة النشرة المسائية 31-5-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-7-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-30

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-07-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-29

مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-28

مقدمة النشرة المسائية 28-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-27

مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٧-٢٠٢٦

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

ترامب لشبكة إم إس ناو: قد نؤثر على من يحكم إيران لكن هذا ليس من الأهداف الرئيسية

LBCI
رياضة
2026-06-19

استراحات الترطيب تشعل الجدل في كأس العالم… حماية للاعبين أم فرصة للإعلانات؟

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

إسبانيا تعتبر أن "من غير المقبول" مواصلة إسرائيل الحرب في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-07-20

بزشكيان: إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية

LBCI
حال الطقس
13:42

الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:27

الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
اقتصاد
02:28

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: إسرائيل ستنسحب من غزة بمجرد تجريد حماس من السلاح

LBCI
أمن وقضاء
13:51

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More