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مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026

قبل أي جولة وقبل كلّ جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أميركية، تحقق إسرائيل خطوة ميدانية...

قبل المفاوضات بين الرابع والسادس من هذا الشهر، فجَّرت أنفاقا محيطة بقلعة الشقيف، وعينُها على أنفاق علي الطاهر.

قبل المفاوضات السابقة، أعلنت السيطرة على قلعة الشقيف. 

قبل المفاوضات ما قبل السابقة، حاولت جاهدة تأخير التزام وقف النار قدر المستطاع. 

إسرائيل تفاوض بالنار قبل كل جولة مفاوضات، وتفرض على الطاولة أمرا واقعا، والذريعة جاهزة: حزب الله لم يلتزم نزع السلاح.

المفاوضات بين الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل، ستتوسع فيها المشاركة لجهة عدد أعضاء كل وفد، بمعنى أنها ستشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة، ومن خلال ما سُرِّب من أسماء، يبدو أن الوفد الأميركي هو الأكبر حيث سيشمل ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية، من بينهم ممثلون عن مكتب الوزير، ومكتب شؤون الشرق الأدنى، ومكتب الاستجابة الإنسانية، وستكون هناك مشاركة من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع.

كما أن الوفد اللبناني جرى تطعيمُه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية.
 
وعشية الجولة الجديدة من المفاوضات التي تتزامن مع تصعيد في المنطقة، حذرت السفارات الأميركية في عدد من عواصم الشرق الأوسط المواطنين الأميركيين من "تصعيد غير متوقع" في الحرب، وحضّتهم على الاستعداد للمغادرة.

وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأميركية في عمّان والقدس وبغداد نسخا منه على وسائل التواصل الاجتماعي: "ينبغي على الأميركيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد".

وجاء في منشور على موقع السفارة الأميركية في القدس: "لا يمكن التنبؤ بتصرفات النظام الإيراني، وفق ما أظهرته إجراءاته الأخيرة بشنّ هجمات على مناطق في الشرق الأوسط من دون إنذار مسبق أو مبررات واضحة، وتوسيعها لتشمل مناطق لم تكن ضمن أهدافه سابقا، مثل مصر".

في هذا المنشور اتهام واضح لإيران بأنها وراء الهجمات على دمياط.

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