مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026

نام العالم على ضربة، واستفاق على إلغاء الضربة أو تعليقها.

ويبدو أن الرئيس الأميركي أخذ بعين الأعتبار الأتصالات به، ولاسيما من ولي العهد السعودي.

ترامب أعلن اليوم أنه سيرجىء شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية، وإعادةِ فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط، طلبت مهلةً لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح المضيق "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاءِ التهديد النووي الإيراني".

ترامب لم يذكر أسماء الدول في المنشور، الذي جاء عقب مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال: "بناء على هذا الطلب، وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شرط التوصل إلى اتفاقٍ سريعا".

هكذا أعصاب الكرة الأرضية على وقع تغريدة من ترامب.

لبنان في انتظارِ بعد غد الثلاثاء موعد جولة المفاوضات الجديدة في روما، التي تمتد من الرابع من الشهر الحالي إلى السادس منه...

قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عادت إلى الواجهة مجددًا بعدما تقدَّم وضعه الصحي على الوضع القضائي.

وكان لافتًا جدًا ما نقله طبيبه الخاص، جراحُ القلب، الكسندر خوري في رسالة صوتية إلى المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج، التي تضمنت الحال الصحية السيئة لسلامة... في الرسالة نقل خوري عن سلامة قوله: "بما أنن بدن يروحوني رح سهِّلا عليهن". وبعد ساعات صدر بيان عن محامي سلامة في هذا السياق.

ما هو المسار القضائي والصحي الذي سيتخذه ملف سلامة؟ القرار في يد المدعي العام التمييزي.