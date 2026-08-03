مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026

هل تكون علي الطاهر هي البند الجديد، من خارج جدول الأعمال في جولة المفاوضات الجديدة في روما غدًا؟

الأجواء من تل أبيب تشير إلى أن إسرائيل تضع علي الطاهر في سلّم أولوياتها، وتضعها على الطاولة كشرطٍ من الشروط المعقدة والسيناريوهات المحتملة حيالها هي التالي: إما أن يتسلمها الجيش اللبناني، وإما أن يتصرف الجيش الإسرائيلي وفق ما يراه مناسبًا، من وجهة نظره.

في الملف الأميركي الإيراني، بعدما تراجعت أو علِّقت أو أوقفت الضربة الأميركية على إيران، تصعيد من الرئيس ترامب.

الرئيس الأميركي هاجم بعنف إيران، فوصف القيادة الإيرانية بأنها "مراوغة إلى حد لا يصدق"، قائلا إنها طلبت إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم أعلنت عدم وجود أي نقاشات تُجرى.

وذكر في منشور على منصة تروث سوشال "لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل".

غدًا تحلّ الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، وعلى رغم مرور ست سنوات فإن الخلاف ما زال على التوصيف: تفجير أم انفجار؟ والجواب لن يكون إلا بصدور القرار الظني وبدء جلسات المجلس العدلي بشأن هذه الجريمة.