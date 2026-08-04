الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-04 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026
أيضًا كان يومَ ثلثاء.
الثلثاء الرابع من آب 2020
واليوم الثلثاءَ الرابع من آب 2026
ستُ سنوات، التحقيق لم يكتمل، الحقيقة مازالت غائبة، والعدالة مفقودة.
هل ستبقى الحقيقة والعدالة تابعة لمعادلة "عُثِر على الضحية وفرَّ الفاعل"؟
إحياء الذكرى والكلمات والمواقف والإستنكار والاستهجان، لا تساوي في عُرف اللبنانين سوى التوصل إلى الحقيقة: مَن فجَّر المرفأ؟ وبعد الحقيقة مطلوبٌ تحقيق العدالة، وما عدا الحقيقة والعدالة لا قيمة لأي شيء في ما خصَّ تفجير المرفأ.
اللبناني لم يعُد يثق، "وعذرُه معه"، ألم يُقَل له غداة التفجير، وبعد جلسة مجلس الوزراء، أن التحقيق يُنجَز في خمسة أيام وستُعلَن الحقيقة أمام الرأي العام؟ كم خمسة أيام مرت منذ ذلك التاريخ؟
قبل شريط ِ يوم 4 آب، العينُ على روما في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ومن المتوقع أن يستعرض الوفدان التقدم المُحرَز في المناطق التجريبية، فيما تتركز المناقشات أيضًا على ترسيم الحدود.
وفيما المفاوضات منعقدة في روما، هجوم عنيف من الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية والحكومة، ما استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام.
يقول قاسم: "السلطة السياسية في لبنان كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحَكم وجامِع بل أصبح طرفاً ومُفرِّقًا".
كلام قاسم استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام، قال فيه:" إن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَنْ تفرّدَ بإدخال لبنان في مغامراتِ حروبِ "اسناد" عبثية، ومنحَهَا الذرائع للاعتداء على بلدنا ودَوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف. مَن تفرّدَ بقرار الحرب ويحاولُ الاستمرارَ بمصادرة قرار الدولة، وربط َ لبنان بحسابات ومحاورَ خارجية.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
4-8-2026
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08
مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08
مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-08
مقدمة النشرة المسائية 8-5-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02
مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01
مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-31
مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-26
قوى الأمن توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن حجز مركبة في زغرتا
أمن وقضاء
2026-05-26
قوى الأمن توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن حجز مركبة في زغرتا
0
أخبار لبنان
2026-03-24
قبلان: الأوطان لا تُصان إلا بالتضحية والشهادة..وهذا ما تقوم به "المقاومة"
أخبار لبنان
2026-03-24
قبلان: الأوطان لا تُصان إلا بالتضحية والشهادة..وهذا ما تقوم به "المقاومة"
0
أخبار لبنان
2026-03-13
أدرعي: قضينا على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل
أخبار لبنان
2026-03-13
أدرعي: قضينا على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-04-09
الجمارك تعلن أيام عمل إضافية في المرافئ والمطار ومعبر المصنع لتسهيل حركة البضائع
أخبار لبنان
2026-04-09
الجمارك تعلن أيام عمل إضافية في المرافئ والمطار ومعبر المصنع لتسهيل حركة البضائع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
استمرار التحقيقات لمعرفة وجهة صواريخ الغراد المضبوطة من الجيش في عرسال
تقارير نشرة الاخبار
13:55
استمرار التحقيقات لمعرفة وجهة صواريخ الغراد المضبوطة من الجيش في عرسال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إسرائيل تخطط للبقاء في الجنوب اللبناني لعام على الأقل... قواعد جديدة وترسيخ للاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:50
إسرائيل تخطط للبقاء في الجنوب اللبناني لعام على الأقل... قواعد جديدة وترسيخ للاحتلال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كيف واكبت بعبدا المفاوضات في روما؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
كيف واكبت بعبدا المفاوضات في روما؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
روما 2... إليكم أبرز ما حمله اليوم التفاوضي الطويل بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
روما 2... إليكم أبرز ما حمله اليوم التفاوضي الطويل بين لبنان وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد ست سنوات على انفجاره... مرفأ بيروت بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد ست سنوات على انفجاره... مرفأ بيروت بين الامس واليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين اليأس من القضاء والأمل بالقرار الإتهامي... هكذا يقارب أهالي الضحايا جريمة العصر
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين اليأس من القضاء والأمل بالقرار الإتهامي... هكذا يقارب أهالي الضحايا جريمة العصر
0
أخبار لبنان
13:33
حطيط في ذكرى 4 آب: بات بحوزتنا معطى يعتبر "قنبلة قضائية" قد يفجّر التحقيق والقرار الظني
أخبار لبنان
13:33
حطيط في ذكرى 4 آب: بات بحوزتنا معطى يعتبر "قنبلة قضائية" قد يفجّر التحقيق والقرار الظني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ستّ سنوات على 4 آب… وما زالت العيون عالقة عند السادسة وسبع دقائق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ستّ سنوات على 4 آب… وما زالت العيون عالقة عند السادسة وسبع دقائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متاحف بيروت وأرشيفاتها… خططٌ لحماية الذاكرة بعد 4 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متاحف بيروت وأرشيفاتها… خططٌ لحماية الذاكرة بعد 4 آب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
03:10
الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية
2
أخبار لبنان
07:09
سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية
أخبار لبنان
07:09
سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية
3
أمن وقضاء
03:37
في ذكرى 4 آب... فوج إطفاء بيروت يضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
أمن وقضاء
03:37
في ذكرى 4 آب... فوج إطفاء بيروت يضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء
4
حال الطقس
02:32
الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها
حال الطقس
02:32
الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها
5
أمن وقضاء
06:48
تدابير سير إلحاقية على المسلك المتّجه من الدّورة نحو بيروت تزامنًا مع المسيرات المنظّمة بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ
أمن وقضاء
06:48
تدابير سير إلحاقية على المسلك المتّجه من الدّورة نحو بيروت تزامنًا مع المسيرات المنظّمة بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ
6
أخبار لبنان
03:23
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
أخبار لبنان
03:23
عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال
7
أمن وقضاء
04:41
بالتزامن مع الذكرى السادسة لـ4 آب... التحضيرات قائمة أمام تمثال المغترب في بيروت
أمن وقضاء
04:41
بالتزامن مع الذكرى السادسة لـ4 آب... التحضيرات قائمة أمام تمثال المغترب في بيروت
8
فنّ
05:25
محمد الدايخ في منشور بين المزاح والغضب... "مطلوب للعدالة وهذه تُهَمي" (فيديو)
فنّ
05:25
محمد الدايخ في منشور بين المزاح والغضب... "مطلوب للعدالة وهذه تُهَمي" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More