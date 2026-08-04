مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026

أيضًا كان يومَ ثلثاء.الثلثاء الرابع من آب 2020واليوم الثلثاءَ الرابع من آب 2026ستُ سنوات، التحقيق لم يكتمل، الحقيقة مازالت غائبة، والعدالة مفقودة.هل ستبقى الحقيقة والعدالة تابعة لمعادلة "عُثِر على الضحية وفرَّ الفاعل"؟إحياء الذكرى والكلمات والمواقف والإستنكار والاستهجان، لا تساوي في عُرف اللبنانين سوى التوصل إلى الحقيقة: مَن فجَّر المرفأ؟ وبعد الحقيقة مطلوبٌ تحقيق العدالة، وما عدا الحقيقة والعدالة لا قيمة لأي شيء في ما خصَّ تفجير المرفأ.اللبناني لم يعُد يثق، "وعذرُه معه"، ألم يُقَل له غداة التفجير، وبعد جلسة مجلس الوزراء، أن التحقيق يُنجَز في خمسة أيام وستُعلَن الحقيقة أمام الرأي العام؟ كم خمسة أيام مرت منذ ذلك التاريخ؟قبل شريط ِ يوم 4 آب، العينُ على روما في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ومن المتوقع أن يستعرض الوفدان التقدم المُحرَز في المناطق التجريبية، فيما تتركز المناقشات أيضًا على ترسيم الحدود.وفيما المفاوضات منعقدة في روما، هجوم عنيف من الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية والحكومة، ما استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام.يقول قاسم: "السلطة السياسية في لبنان كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحَكم وجامِع بل أصبح طرفاً ومُفرِّقًا".كلام قاسم استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام، قال فيه:" إن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَنْ تفرّدَ بإدخال لبنان في مغامراتِ حروبِ "اسناد" عبثية، ومنحَهَا الذرائع للاعتداء على بلدنا ودَوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف. مَن تفرّدَ بقرار الحرب ويحاولُ الاستمرارَ بمصادرة قرار الدولة، وربط َ لبنان بحسابات ومحاورَ خارجية.