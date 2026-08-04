الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-04 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026

أيضًا كان يومَ ثلثاء.
الثلثاء الرابع من آب 2020
واليوم الثلثاءَ الرابع من آب 2026
ستُ سنوات، التحقيق لم يكتمل، الحقيقة مازالت غائبة، والعدالة مفقودة. 

هل ستبقى الحقيقة والعدالة تابعة لمعادلة "عُثِر على الضحية وفرَّ الفاعل"؟ 

إحياء الذكرى والكلمات والمواقف والإستنكار والاستهجان، لا تساوي في عُرف اللبنانين سوى التوصل إلى الحقيقة: مَن فجَّر المرفأ؟ وبعد الحقيقة مطلوبٌ تحقيق العدالة، وما عدا الحقيقة والعدالة لا قيمة لأي شيء في ما خصَّ تفجير المرفأ.

اللبناني لم يعُد يثق، "وعذرُه معه"، ألم يُقَل له غداة التفجير، وبعد جلسة مجلس الوزراء، أن التحقيق يُنجَز في خمسة أيام وستُعلَن الحقيقة أمام الرأي العام؟ كم خمسة أيام مرت منذ ذلك التاريخ؟ 

قبل شريط ِ يوم 4 آب، العينُ على روما في جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ومن المتوقع أن يستعرض الوفدان التقدم المُحرَز في المناطق التجريبية، فيما تتركز المناقشات أيضًا على ترسيم الحدود.

وفيما المفاوضات منعقدة في روما، هجوم عنيف من الشيخ نعيم قاسم على رئيس الجمهورية والحكومة، ما استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام. 

يقول قاسم: "السلطة السياسية في لبنان كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحَكم وجامِع بل أصبح طرفاً ومُفرِّقًا". 

كلام قاسم استدعى ردًا عالي السقف من الرئيس نواف سلام، قال فيه:" إن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَنْ تفرّدَ بإدخال لبنان في مغامراتِ حروبِ "اسناد" عبثية، ومنحَهَا الذرائع للاعتداء على بلدنا ودَوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف. مَن تفرّدَ بقرار الحرب ويحاولُ الاستمرارَ بمصادرة قرار الدولة، وربط َ لبنان بحسابات ومحاورَ خارجية.
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

4-8-2026

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02

مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01

مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-08

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-08

مقدمة النشرة المسائية 8-5-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-02

مقدمة النشرة المسائية 2-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-01

مقدمة النشرة المسائية 1-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-31

مقدمة النشرة المسائية 31-7-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-05-26

قوى الأمن توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن حجز مركبة في زغرتا

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-24

قبلان: الأوطان لا تُصان إلا بالتضحية والشهادة..وهذا ما تقوم به "المقاومة"

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

​أدرعي: قضينا على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-09

الجمارك تعلن أيام عمل إضافية في المرافئ والمطار ومعبر المصنع لتسهيل حركة البضائع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

استمرار التحقيقات لمعرفة وجهة صواريخ الغراد المضبوطة من الجيش في عرسال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

إسرائيل تخطط للبقاء في الجنوب اللبناني لعام على الأقل... قواعد جديدة وترسيخ للاحتلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كيف واكبت بعبدا المفاوضات في روما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

روما 2... إليكم أبرز ما حمله اليوم التفاوضي الطويل بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد ست سنوات على انفجاره... مرفأ بيروت بين الامس واليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين اليأس من القضاء والأمل بالقرار الإتهامي... هكذا يقارب أهالي الضحايا جريمة العصر

LBCI
أخبار لبنان
13:33

حطيط في ذكرى 4 آب: بات بحوزتنا معطى يعتبر "قنبلة قضائية" قد يفجّر التحقيق والقرار الظني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ستّ سنوات على 4 آب… وما زالت العيون عالقة عند السادسة وسبع دقائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

متاحف بيروت وأرشيفاتها… خططٌ لحماية الذاكرة بعد 4 آب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

الجيش يضبط صواريخ غراد ١٢٢ ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
07:09

سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية

LBCI
أمن وقضاء
03:37

في ذكرى 4 آب... فوج إطفاء بيروت يضع أكاليل من الزهر على نصب شهداء فوج الإطفاء

LBCI
حال الطقس
02:32

الحر الشديد الى انحسار والحرارة تعود الى معدلاتها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

تدابير سير إلحاقية على المسلك المتّجه من الدّورة نحو بيروت تزامنًا مع المسيرات المنظّمة بمناسبة ذكرى انفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
03:23

عائلة رياض سلامة: حياته بخطر مقيّض بسلاسل حديدية ويتعرّض للإذلال

LBCI
أمن وقضاء
04:41

بالتزامن مع الذكرى السادسة لـ4 آب... التحضيرات قائمة أمام تمثال المغترب في بيروت

LBCI
فنّ
05:25

محمد الدايخ في منشور بين المزاح والغضب... "مطلوب للعدالة وهذه تُهَمي" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More