مقدمة النشرة المسائية 5-8-2026

هل اقترب اعلان التوصل الى اتفاق جديد حول مضيق هرمز عملت عليه الولايات المتحدة وايران وسلطنة عمان، يعيد فتح المضيق، بخطوط وشروط جديدة؟



اعلان الاتفاق من عدمه، لن يغير جذريًا مسار الحرب الاميركية الايرانية، وقد اكدت الخارجية الايرانية بوضوح أنّ الاتفاق ولو اعلن، لن يضمن بحد ذاته الامن في الممر الاستراتيجيّ هذا، ما يعني أنّه لن يضمن توقف هذه الحرب، التي تدخل جولات من الاشتباك وتخرج إلى أخرى اكثر هدوءا.



وكما تدخل المباحثات الاميركية الايرانية هذه الجولات، تدخل المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية مثلها.



جولة اليوم، اوقفت قبل ساعة من موعدها، ومعلومات الـLBCI تشير الى أنّ جزءا من مباحثاتها تمحور حول وقف الضربة الاسرائيلية على المنصوري ردًا على ما حصل في مجدل زون.



والمنصوري لا تقع اصلًا ضمن ما تسميه تل ابيب المنطقة الامنية، وقد دخلها الجيش اللبنانيّ والأهالي بالتنسيق مع لجنة الميكانيزم منذ مدة.



هذه الجولة كانت شهدت كذلك مباحثات حول آلية مراقبة اتفاق الاطار، الذي وقع بوساطة اميركية في واشنطن بين بيروت وتل ابيب.



حتى الساعة، لا تقدم ملموسًا في هوية البلد او البلدان التي ستراقب الالية، وسط رفض اسرائيلي لاي دور فرنسيّ، وعدم قبول واضح للدور الايطالي، الذي تسعى له الولايات المتحدة ,وقد دخلت روما بوضوح على الخط اليوم عبر الاتصال الذي اجراه وزير خارجيتها بنظيره الايراني، وقوله له: دور طهران محوري في وقف عمليات حزب الله العسكرية، ومستعدون لمواصلة دورنا لمواصلة الحوار والتوصل الى السلام في الشرق الاوسط.



بالنتيجة، بين جولات وصولات طهران واشنطن، وجولات وصولات روما، الحرب طويلة، يتخللها فترات يمكن تسميتها استراحة لا اكثر.