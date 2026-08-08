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مقدمة النشرة المسائية 8-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-08 | 13:01
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مقدمة النشرة المسائية 8-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 8-8-2026
في حادث غير مسبوق منذ بدء تنفيذ المناطق التجريبية، خرقت إسرائيل إحدى هذه المناطق، زوطر الغربية، حيث توغّلت قوة إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في البلدة، التي كانت وُضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق الإطار.
يأتي هذا الخرق غداة انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات في روما، التي لم تنجح في توسعة المناطق التجريبية، إذ إن المفاوِض اللبناني كان قد إقترح أن تشمل بنتْ جبيل والخيام، لكن الرفض الإسرائيلي حال دون تحقيقها.
وفي معلومات الـ LBCI، فإن الوفد اللبناني يتشدد حيال العودة إلى مفاوضات روما، ما لم يتحقق تقدم في نقطتين أساسيتين، هما، وقف شامل لإطلاق النار بما في ذلك وقف عمليات الهدم وجرفِ المنازل والاراضي الزراعية، وتوسعة المناطق التجريبية، وتحديدًا في بنت جبيل والخيام.
السؤال هنا: لماذا تعمَّد الجانب الإسرائيلي خرق المنطقة التجريبية الوحيدة التي جرى تحقيقها؟
من جولة روما التي مازالت محور أخذ ورد لبنانييْن، إلى "اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك" التي وٌضعت على طاولات القرار في المنطقة والعالم، وبالتأكيد ما بعدها ليس كما قبلها، خصوصًا أنها مفتوحة على مشاركة "جميع الدول الشقيقة" حسبما ورد في بيانها... فمن هي الدول الشقيقة على لائحة الإنضمام؟ الدول الثلاث تمثل الملايين من المسلمين، بالإضافة إلى قدراتها، وهذا المعطى سيدفع بالدول المؤثرة إلى مراجعة حساباتها...
بالعودة إلى محلياتنا، أسبوع صاخب: الإثنين إضراب للإدارة العامة أحتجاجًا على تقسيط الزيادات، ثم في اليوم التالي بدء الجلسة التشريعية وبنودِها المتفجرة: العفو العام والإعلام .
لكن البداية من ملف مازال يشغل الرأي العام، انطلاقًا من السلامة العامة.
مقدمة نشرة الاخبار
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