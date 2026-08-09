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مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-09 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026
بعد أسبوع من الآن، وفي مثل هذه الليلة، ينتهي مفعولُ اتفاق إسلام آباد.
قبلَه على الأرجح، قد تُولد في عُمان تسوية موقتة حول هرمز… فهل تعيد المنطقة عقاربَ الساعة إلى ما قبل 28 شباط؟
في الشرق الأوسط، الوقائع لا تنتظر الاتفاقات.
بعد يومين فقط على اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي، جاءت جازان أمس والمُخا اليوم، لتقول إن المظلة الأمنية الجديدة لا تعني أن السماء آمنة، وإن حساباتِ الدولِ المعنية لا يحكمُها قاموس واحد.
وأياً يكن مصير الاتفاق، الثابتُ أن الخليج يبحث عن حماية بصيغ جديدة، والمنطقة لن تستقر قبل أن تُبرَمَ التسوياتُ الكبرى.
في سوريا، تفاهمٌ روسي ـ سوري حول طرطوس وحميميم يعيدُ تثبيتَ موسكو لاعباً في معادلة تتغير خرائطُها بسرعة.
اتفاقاتٌ وتحالفات جديدة. فأين لبنان من كل ذلك؟
في مسار التفاوض، كلام عن تشددٍ لبناني في حضور الجولة الثامنة من اجتماعات روما سقفُه شرطان: وقف الانتهاكات، وتوسيع المناطق التجريبية.
ولأنَّ إسرائيل تديرُ معركتها على إيقاع انتخاباتها، يُصبح السؤال؛ ماذا يفعل لبنان في هذا الوقت؟
هل ينتظر منطقة تجريبية تتقلص يوماً بعد يوم، حتى باتت محصورة ببعض زواريب زوطر الغربية، أم يَستثمر في إعادة تحصين الداخل؟
هذا التحصين يبدأ من إقرار القوانين المطروحة أمام الجلسة التشريعية الثلاثاء والأربعاء، وأولُها قانون الإصلاح المصرفي، الذي تأخرت ولادته سنوات، ليتبين أن قدرة صندوق النقد الدولي على تسييل مطالبه، دونَها منظومة لبنانية لا يُستهان بقدراتها.
ومن "العفو المصرفي" إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والعفو العام الذي تنقّل عقداً بين الطوائف والمِلل، فصار اقرارُه ممكنا.
يسري مَلءُ الوقت الضائع أيضاً على نقاش حقيقي بين أهل الدولة حول تموضع لبنان ضمن خرائط الممرات التجارية والنفطية... وكيف نحمي سِلمنا الأهلي ونحقق خيار حصرية السلاح.
لبنان أمام وقت قد يبدو ضائعا، لكن إذا أُحسن استخدامَه، قد ينتقل من موقع المتلقي… إلى موقع من يُحدِّد، ولو جزئياً، ما يريد.
والارادة تكون بتنفيذ القانون.. القانون الغائب مثلا عن محيط المطار.
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