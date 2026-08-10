الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قصة حب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-10 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 10-8-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 10-8-2026

الأمور شبه معلقة سواء في ما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بجنوب لبنان: في مضيق هرمز، المواقف أشبه بالبورصة، صعودًا وهبوطًا، من جانب الرئيس ترامب ومن جانب إيران.

وفي جنوب لبنان، إنتهت جولة المفاوضات السابعة ولم يتحدد رسميًا موعد جولة المفاوضات الثامنة، وإن أعلِن بشكل غير رسمي أن الثامنة ستكون في مطلع أيلول.

عينة من هذه البورصة: إيران قالت إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، ومنها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية، قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

في التحليل، الشيء وعكسه.

وما يعزز أن الأوضاع غير مستقرة، ما أوردته وكالة رويترز عن المذكرة المعنية بمتابعة قطاع النفط، من أن شركة أرامكو السعودية أرجأت الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفاة جازان النفطية، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، بنحو أسبوعين إلى 30 آب الجاري.

عن جنوب لبنان، لغزٌ يحيط بتلال علي الطاهر، ففي الأجواء من إسرائيل أن أبرز العقبات مرتبطة بإخلاء ما وصِف بأنه مجمع عسكري لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي أكثر المناطق احتكاكا في هذه الأيام وهو يستعد لاحتمال مواجهات قريبة مع حزب الله مدعيا أن عشرات عناصر الحزب المتحصنين داخل الانفاق قد يصلون إلى وضع ينفذون عمليات ضد الجيش الإسرائيلي لعدم إمكان الصمود أكثر في ظل فقدانهم للامدادات.

وهنا يقول الجيش إنه نفذ عملية نوعية وأنه يتمركز عند فتحات الانفاق استعدادا لمواجهات مع عناصر حزب الله.

 

 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

10-8-2026

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-05

مقدمة النشرة المسائية 5-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-04

مقدمة النشرة المسائية 4-8-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-08-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-06

مقدّمة النشرة المسائيّة 06-08-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-06

المحافظ عبود أحال الى النائب العام التمييزي إخباراً وطلب الادعاء بشأن مخالفة رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة​

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-24

مخزومي مرحّبًا بقرار سحب اعتماد السفير الإيرانيّ: حماية السيادة تبدأ بقرارات واضحة وحاسمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-22

سباق مع الوقت في الطيري… والبحث عن الصحافية آمال خليل متواصل

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-26

الخارجية الإيرانية: نشارك في المفاوضات بجدية وأطرنا واضحة ونسعى لحماية مصالحنا في الملف النووي ورفع العقوبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:02

محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
02:14

بحقّه 20 مذكّرة توقيف... شعبة المعلومات توقف أحد المطلوبين الخطيرين

LBCI
أمن وقضاء
02:54

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في عين بورضاي وبدنايل والفرزل

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار دولية
07:06

طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

LBCI
اقتصاد
01:57

البراكس: بدء تسليم مادتي البنزين والمازوت

LBCI
اسرار
23:42

أسرار الصحف 10-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More