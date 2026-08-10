مقدمة النشرة المسائية 10-8-2026

الأمور شبه معلقة سواء في ما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بجنوب لبنان: في مضيق هرمز، المواقف أشبه بالبورصة، صعودًا وهبوطًا، من جانب الرئيس ترامب ومن جانب إيران.

وفي جنوب لبنان، إنتهت جولة المفاوضات السابعة ولم يتحدد رسميًا موعد جولة المفاوضات الثامنة، وإن أعلِن بشكل غير رسمي أن الثامنة ستكون في مطلع أيلول.

عينة من هذه البورصة: إيران قالت إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى، ومنها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية، قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

في التحليل، الشيء وعكسه.

وما يعزز أن الأوضاع غير مستقرة، ما أوردته وكالة رويترز عن المذكرة المعنية بمتابعة قطاع النفط، من أن شركة أرامكو السعودية أرجأت الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفاة جازان النفطية، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، بنحو أسبوعين إلى 30 آب الجاري.

عن جنوب لبنان، لغزٌ يحيط بتلال علي الطاهر، ففي الأجواء من إسرائيل أن أبرز العقبات مرتبطة بإخلاء ما وصِف بأنه مجمع عسكري لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي أكثر المناطق احتكاكا في هذه الأيام وهو يستعد لاحتمال مواجهات قريبة مع حزب الله مدعيا أن عشرات عناصر الحزب المتحصنين داخل الانفاق قد يصلون إلى وضع ينفذون عمليات ضد الجيش الإسرائيلي لعدم إمكان الصمود أكثر في ظل فقدانهم للامدادات.

وهنا يقول الجيش إنه نفذ عملية نوعية وأنه يتمركز عند فتحات الانفاق استعدادا لمواجهات مع عناصر حزب الله.