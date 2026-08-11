مقدمة النشرة المسائية 11-8-2026

قانون واحد من القوانين الثلاثة المطروحة، من شأنه أن يفجِّر الجلسة، فكيف إذا إجتمعت القوانينُ الثلاثة في جلسة واحدة؟



قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام وقانون الإعلام، حسابات ومصالحُ طغت على التشريع، فحدث ما حدث: هرج ومرج ومنعٌ ودموع، لكن في نهاية المطاف بدا وكأنَّ هناك يدًا سحرية مررت إلغاء قانون الإعدام وقانون الإعلام كما ورد من اللجان النيابية المشتركة.



ألغيت عقوبة الإعدام، وبات السَجن المؤبد بديلًا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل. وبهذا الإجراء، يصبح لبنان أولَ دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقَف تنفيذ هذه الأحكام فعليًا منذ عام 2004.



نجم الجلسة المسائية قانون العفو العام، لكنَّ السجالَ حول قضية وزير الدفاع ورئيس الحكومة أخذ الجلسة إلى مكان آخرَ من التراشق الكلاميّ العالي السقف.



وفيما مجلس النواب غارق في أنفاق المصادقة على القوانين، إسرائيل تمعن في معالجة أنفاق علي الطاهر ويبدو أنها بدأت بإقفال هذه الأنفاق على غرار ما كانت تفعل في انفاق غزة.



في الملف اليمنيّ - الحوثيّ، والأميركيّ - الإيرانيّ يبدو أنّ الأمور في بورصة يومية، حينا حديث عن قرب التوصل إلى اتفاق وحيناً آخرَ عن أن التصعيد مستمر، ما يؤشر إلى أن كلمة السر ما زالت أنَّ ما يجري هو تمرير وقت.