مقدمة النشرة المسائية 12-8-2026

بالفم الملآن قالها النائب بلال عبد الله: العفو العام طوى صفحة سياسية إستُهدف خلالها مكوّن، عن حق أو عن غير حق، وهذا القانون إنجاز.ما لم يقله عبد الله تقوله الوقائع:الصفحة السياسية التي يتحدث عنها مرتبطة بسنوات سيطر فيها حزب الله على لبنان، وتخللتها محاكمات وتوقيفات طالت إسلاميين.فهل طوى عفو العام 2026 فعلاً صفحة سياسية، أم أنه سينضم إلى أربعة قوانين عفو، قيل عن كلٍ منها إنه يطوي صفحة ما؟ففي العام 1991، صدر أول عفو، في ظل نفوذ سوري حاسم، لطيّ صفحة الحرب وإدخال أطرافها في النظام الجديد.وبدل طيّ الحرب، غلبت المصالحةُ السياسية على المصالحةِ الحقيقية.في العام 97، صدر العفو الثاني لمعالجة آثار اقتصاد المخدرات الذي ازدهر خلال الحرب، خصوصاً في البقاع.وبدلاً من حل مشكلة مزارعي المخدرات فعليا، أُوقفت الملاحقات بالعفو، فهدأت المنطقة، ولو مؤقتاً.العام 2005، كانت المرحلةُ مرحلةَ ما بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان.ويومها، صدر قانونان للعفو في 19 تموز: الأول أفرج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، والثاني عن موقوفي الضنية ومجدل عنجر، الذين ارتكبوا جرائم بحق الجيش.ومرة أخرى، بدل الحل، أصبح العفو أداة لإعادة ترتيب التوازن السياسي.استعراض هذه الوقائع، يُظهر كيف أُريد للحرب، ولاقتصاد الحرب، وللانقسام السياسي المستمر حتى اليوم أن ُيطوى بالعفو، ويُظهر كيف ان الدولة تحوّل ازماتها الى استثناءات، تحلها باعفاءات تدير بها بلداً.بلدٌ، جنوبه محتل، بحث رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الاميركي جوزيف كليفرليد مع مسؤوليه اليوم مجموعة نقاط وافكار، تناولت كيفية تطبيق اتفاق الاطار، وآلية التحقق منه، ومن هي الدول الراغبة بالمشاركة في لجنة الرقابة، وبأي صلاحيات؟افكار علمت الـLBCI ان لبنان اجاب عليها، ومعظمها عملاني، ويتوقع ان يعود باجابات حولها كليرفيلد الى بيروت الجمعة.فواشنطن وقبل جولة روما، مصرة فعلا على تحقيق انجاز ما.