مقدمة النشرة المسائية 26-8-2026

يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، وهي مستمرة مهما طال الأمر.

ويقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستصمد أمام العقوبات الأميركية، وإن الحرب ليست دائماً هي الحل.

خلف الصراع هذا، يتحرك الوسطاء.

فبعد سلطنة عُمان وباكستان، يصل إلى طهران غداً وزير الخارجية القطري في محاولة لتخفيف التوتر، فيما تقف الصين بصمت.

فالمعركة الحقيقية تدور بينها وبين الولايات المتحدة، ومحورها: من يمسك بالإقتصاد من حول العالم؟ ومن يمسك بالذكاء الإصطناعي؟ وكيف يوَزَع النفوذ بين الاقوياء؟

واضح أن المعركة طويلة.

يتخللها في أيلول المقبل، قمة أميركية صينية في تشرين الأول انتخابات تشريعية إسرائيلية، وفي تشرين الثاني انتخابات تشريعية أميركية، كما يتخللها جبهات تشعلها إسرائيل أو تخفتُها في الشرق الأوسط، واخرى تدخل مسارَ الحل، كما حدث في ملف اندماج "قسد" في الدولة السورية.

ملفٌ عملت عليه واشنطن، وهو جزء من مشروع اقليمي واحد تريد انجازُه، يُختتم بإنهاء ازدواجية السلاح من سوريا، إلى العراق ولبنان، وكلُها دول خضعت في شكل أو آخر لنفوذ إيران، وعلى مدى عقود طويلة.

فهل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة على منظومة الفصائل والأحزاب، أم أن درجة استقلالية قسد عن إيران لن تكون متوفرة أمامها عندما تصل إلى كتائب حزب الله في العراق، وحزب الله في لبنان؟

أسئلة كبيرة لبلد صغير يحاول إعادة بناء ثقة العالم به.

وفي هذا الإطار، يمكن تصنيف ملتقى الإقتصاد اللبناني الإماراتي، وهو يشهد إضافة إلى مجريات اليوم، مباحثات موسعة تشمل وزيري الإقتصاد والتكنولوجيا على رأس وفد من المدراء العامين في دبي اعتبارا من الإثنين المقبل.

والأهم ربما، استعادة ثقة اللبنانيين بدولة غابت أو غُيبت عنهم، وهي تحاول فرض القانون على الجميع.