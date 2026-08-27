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مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-27 | 13:31
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مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
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مقدمة النشرة المسائية 27-8-2026
المشهد سوريالي في لبنان: في بيروت مؤتمرات للأستثمار، وفي الجنوب " استثمار في التصعيد".
ففي الوقت الذي يجري فيه وفد إماراتي كبير لقاءات في بيروت، لبحث فرص الاستثمار، كان الجنوب يلتهب من جديد.
مسيرتان من حزب الله أستدعت ردًا إسرائيليًا عنيفًا، الجيش الإسرائيليّ أورد في بيان أنه هاجم "مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة حزب الله، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
وأفاد أنّ الغارات جاءت "ردًا" على إطلاق الحزب ليل الخميس "مسيرتين مفخختين" باتجاه قواته "العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية".
الجيش الإسرائيليّ أبقى على وتيرة القصف وهدد بتوسيع استهداف البنى التحتية لحزب الله.
رئيس الأركان ايال زامير أعلن رفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات إزاء ما اعتبره تصعيدًا امنيًا، متوقعًا اندلاع مواجهة متعددة الجبهات.
الملاحظ أنّ وتيرة التصعيد ترتفع مع اقتراب حلول ايلول، الموعد المفترض للجولة الثامنة من المفاوضات في روما.
الوضع بين أميركا وإيران ليس أفضل حالًا، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت في مقابلة مع فوكس نيوز إنه لا توجد حاليًا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.
وأضافت ليفيت في تصريحات لبرنامج "فوكس اند فريندز" الذي تبثه قناة فوكس نيوز: "هدف الرئيس ترامب الأول هو ضمان أن لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نوويّ، وسيظل كذلك ولذلك نفذنا عملية ملحمة الغضب لتدمير جيشهم. والآن لدينا عملية لتدمير اقتصادهم".
إنها مرحلة بين تدميرين: إسرائيل تريد تدمير سلاح حزب الله، وأميركا تريد تدمير اقتصاد إيران، أما سائر الملفات في المنطقة، من لبنان إلى إيران، فتفاصيل.
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