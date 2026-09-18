مقدمة النشرة المسائية 18-9-2026

أعلنت JP MORGAN وهي أحد أكبر البنوك والمؤسسات المالية في العالم الخميس، ان سوق النفط دخل مرحلة غيرَ مسبوقة من عدم اليقين منذ بداية الحرب الاميركية على ايران.



وحذرت من ان استمرار اضطرابات الامدادات من الشرق الاوسط، وتراجع مخزونات الدول سيرفع أسعار الطاقة اكثر، ومعها سترتفع كلفة النقل والانتاج والتصنيع، أي ببساطة كُلفة كلِّ ما نستهلكه.



معادلة فرضها اغلاق مضيق هرمز، والتهديد باغلاق باب المندب، وعلى وقعها، يُعقد أكثر من اجتماع من حول العالم، من القمة الاميركية الصينية في السابع والعشرين من ايلول، الى الاجتماعات على هامش أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، ولعل أبرزَها تلك التي يعقدها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الثلثاء، الى قمة مجموعة السبع، وهي متوقعة في غضون أسابيع.



وفيما العالم يبحث عن حلول لأزمة باتت خانقة، يتراجع الملف اللبناني بكل تفاصيله، ولعل أبرزها مصيرُ القوات الدولية العاملة في الجنوب، والتي سيُحاول رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه الوفد اللبناني الذي يتوجه الى نيويورك غدا، تشكيل ورقة ضغط في اتجاه التمديد لها.



وهنا تشيرُ المعطيات الى ان لبنان أعد ورقته، وهو يتوقع أن يواجَه طلبُه بالتمديد لليونيفل برفض اميركي قاطع.



فواشنطن وبحسب معلومات الـlbci سبق وابلغت الجميع ان ما تريده قوة دولية تجعل من اتفاق الاطار الذي وُقِّع بين لبنان واسرائيل وبرعايتها، اطارا لعمل أيّ قوة دولية.



والسؤال هنا:



اين لبنان الرسمي أصلا من اتفاق الاطار؟



وهل سيتمكن رئيس حكومته من تحقيق أي تقدم في نيويورك، ثم واشنطن حيث يُجري مباحثات مع وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو؟



فحتى الساعة، لا أجوبة لدى لبنان عن مهمة القوة البديلة، وممن تتألف، والأهمّ مَنْ يضمنُ اسرائيل تُجاهها، وهي تواصل تمدّدها واحتلالها، حيث واجهت اليوم الجيشَ في دير ميماس.



