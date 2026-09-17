مقدمة النشرة المسائية 17-9-2026

في لحظة دولية صعبة، تُرجمت بوضوح اليوم، استخدمت الصين وروسيا حق النقض في مجلس الامن ضد مشروع قرار اميركي يمدد ولاية فريق لجنة عقوبات ايران، وهي شُكلت في العام 2006 لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.



في هذه اللحظة، وهي تشهد اغلاق المضائق والممرات البحرية وتشتد خلالها الضربات من جبهة اليمن السعودية، حيث سقط قتيل وجريحان اليوم في الطائف، الى جبهة جنوب لبنان، حيث كثفت اسرائيل تفجيراتها، جاء اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن.



صحيح انه لم يخلص الى وضع جدول زمني او خارطة طريق لمؤتمر دعم الجيش، لكنه فتح في "مسار العقبة" الذي رسمه الملك الاردني عبد الله الثاني العام 2015 مسارا خاصا بلبنان، عندما اتاح لعدد كبير من قادة ومسؤولي الجيوش في اكثر من دولة، الاستماعَ من رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الى حال البلد وما يتعرض له، وما هي الحلول المطروحة، وما هي حاجات الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه، ولتمكين الدولة من استعادة دورها، والتحضير لمؤتمر دعم الجيش.



المؤتمر الذي دعمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معلنا انه سيتحدث الى نظيره الاميركي دونالد ترامب لتحقيق الزام اسرائيل باحترام ما وقعت عليه في اتفاق الاطار، استفاد منه الرئيس عون ليقول للعالم ان التحولات المرتقبة في وجود اليونيفيل يجب ان تكون منظمة، فلا تؤدي الى فراغ امني، بل الى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.



وهنا بيت القصيد.



فتل ابيب، استبقت المؤتمر لتكشف انها وبالاتفاق مع واشنطن ترفض تمديد عمل هذه القوات، تشكك بعمل الجيش اللبناني، وتطالب بقوة دولية تعمل من خارج اطار الامم المتحدة، اي عمليا، قوة لا تحتاج الى موافقة الصين او روسيا لانشائها.

